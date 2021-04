Laura Marijan i Goran Kuštreba moraju odgoditi svoje vjenčanje zbog koronavirusa. Nezadovoljni su mjerama za svadbe, odlazi puno bespovratnog novca na kapare, a na upite u ministarstvu - ne odgovaraju.

''Kako nas je ova nesreća s potresom zadesila, tako mi je to malo odvratilo misli s mojih svatova koje planiram skupa sa zaručnikom 22. 5. ove godine. Upravo zbog svatova i koronamjera već noćima ne odlazim mirno u krevet i satima se vrtim razmišljajući što će biti sutra. Toliki bijes i toliki strah u meni kljucaju da bih vrištala da me se čuje na kraju svijeta'', nemoćna je Laura Marijan iz Petrinje, koja na svoj najposebniji dan čeka sa zaručnikom Goranom Kuštrebom. Trebali su se vjenčati u Petrinji, u crkvi sv. Lovre.

Smatra da su mjere protuzakonite jer se, kako kaže, krše temeljna ljudska prava, ne daje pravo na slobodu, pravo na sklapanje braka, druženje i kretanje. ''Nitko već mjesecima ništa u vezi s tim ne poduzima, a nama kroz ruke klizi veliki novac koji je dan za kapare. Neće nam ga vratiti jer, kako kažu, dobit ćemo drugi datum. Ako nama ne paše - naša krivica'', ogorčena je Laura.

Kaže kako je izuzetno teško uskladiti bend, fotografe, cvjećara, salu i da su svi na isti dan slobodni. ''Užasno mi teško to sve pada i stvara mi veliku tjeskobu i psihičke probleme. Ja o svojim svatovima sanjam otkako sam prohodala. Čekala sam zaručnika pet godina da me zaprosi, nakon toga još godinu dana da bismo došli do 22. 5. i sad zbog mjera i korone nemamo pravo imati vlastito vjenčanje'', kazala nam je Laura.

Laura Marijan i Goran Kuštreba - 1 Foto: Karlo Brigljević

Želim da se njihov glas čuje i da se i problemi oko vjenčanja razmotre. ''Neka nas puste da živimo svoje živote, slobodno s pravom koje imamo, a ne da nas na ovaj način teroriziraju i zatvaraju'', nesretna je Laura. Istaknula je kako postoje i drugi mladenci koji su više od tri puta odgađali svoje svatove. ''Želim da netko odgovara za naš izgubljeni novac, vrijeme i živce koje smo izgubili zbog svega. Želim napokon promjenu i slobodu, ako mi je suđeno da umrem od korone, neka to bar bude s osmijehom na licu jer znam da sam imala svoje svatove. Ostvario mi se taj san, a ne ovako svaki dan plakati i lupati glavom o zid jer je nekome tako puknulo'', istaknula je Laura.

Laura Marijan i Goran Kuštreba - 5 Foto: Laura Marijan

Izrazito je ljuta kada se radi o političarima jer, kako kaže, imaju pravo na sve, tisuće ih može biti na jednom mjestu, a kada se radi o ''malim ljudima'', onda treniraju strogoću i naplaćuju kazne. Zbog ogorčenosti slala je razne mailove ministarstvu, na koje nitko ne odgovara, kao ni na pozive.

Policija će kazniti organizatora i osobe koje su tulumarile s Gotovinom u Pakoštanima. Je li i general među njima? "Utvrdili smo identitet svih osoba"

Koronaparty u Splitu: Oko 200 ljudi kršilo epidemiološke mjere, reagirala i policija

''Sve smo već poplaćali, izradili zahvalnice, magnete, zastavu, čuturicu, pozivnice s našim datumom...'', prisjeća se Laura. To je sve bilo prošle godine u 12. mjesecu gotovo. ''Sada kada mi svatovi propadnu, propadaju mi i stvari, novac... Za kaparu smo samo dali više od 3000 eura na puno različitih mjesta i ona nam neće biti vraćena.

Laura Marijan i Goran Kuštreba - 3 Foto: Karlo Brigljević

Laurina sestra udala se u prvom mjesecu u Francuskoj. Zbog koronavirusa nisu smjeli biti na vjenčanju. ''To je za moje roditelje bilo užasno i sada bi opet trebalo ponoviti taj scenarij sa mnom'', tužna je Laura.

Trebali su biti i vjenčani kumovi prijateljima koji su već triput odgodili svoje vjenčanje. Sljedeći datum im je zakazan u sedmom mjesecu, ali i to je - upitno. ''Nitko ništa ne govori, čekamo svi na iglama. Ima tisuće i tisuće ljudi i svi su razočarani i umorni više od svega. Strepe i boje se'', zaključila je Laura.