U madridskoj su se bolnici vjenčali Fernando i Rosario nakon 14 godina veze i unatoč pandemiji koronavirusa.

Ni mjere ni koronavirus nisu 70-godišnjeg Fernanda i 62-godišnju Rosario da se vjenčaju nakon 14 godina veze. Naime, oboje se liječe u madridskoj bolnici te je svečanost predvodio svećenik virtualnim putem.

Fernando i Rosario u bolnici su na razdvojenim odjelima, ali je ona za vjenčanje došla do njegova kreveta.

''Nikada me nije pitao želiš li se udati za mene? I prije nekih osam dana, ne sjećam se točno, poslao mi je poruku na WhatsApp u kojoj me zaprosio. Bila je to najveća sreća. Rekla sam - da, naravno, životni san mi je postati tvoja žena'', prepričala je Rosario.

