Zahuktavaju se pripreme za blagdan Uskrs, a posebno bogate stolove tradicionalno pripremaju Slavonci i Baranjci. No, obilje hrane često može dovesti do zdravstvenih tegoba i viškova koji se bacaju. Evo savjeta kako to izbjeći.

Košarica puna pisanica. Motivi alata i proljetnog cvijeća. U Baranji se drži do tradicije i s pripremom počinje danima prije.

''Stol je bio uvijek obilje koje i danas nastojimo nekako održati. Od pripremanja i šaranja jaja koje je iziskivalo jako puno vremena jer su se jaja šarala sa voskom'', rekla Ružica Joh, Beli Manastir.



Marta će za Uskrs skuhati šunku od petnaest kilograma.

''Kuha se na Veliku subotu. Počnem rano ujutro i onda pet sati dok se ne skuha'', govori Marta Bognar, Baranjsko Petrovo selo.

Bit će kobasica, hrena, jaja, mladog luka, a nakon doručka - ručak.

''Na Uskrs imamo janjetinu, prasetinu i kolača obavezno mora biti'', dodaje Marta.

Previše kolača i jaja, posebno šunke, može štetiti zdravlju.

''Naravno da je ona kalorična ali ima i visok udio soli i zasićenih masnih kiselina, pogotovo ako je dimljena. Povisuje krvni tlak, nerijetko imamo hipertenzične slučajeve'', kaže Dorotea Fišer, nutricionistica.

Postoje trikovi kako odrediti granicu.

''Jesti iz manjih tanjura, ne nositi elastičnu odjeću jer ona nam nekako ne indicira da smo se prejeli'', dodaje Dorotea.

Dio će završiti u smeću. U Hrvatskoj se na godinu baci 380 tisuća tona hrane. Savjet je planirati kupnju i prenamijeniti ostatke.

''Obitelji s malom djecom sada dobivaju veliku količinu čokoladnih jaja koja djeca ne pojedu, većina se otvori i završe u otpadu. To se isto može iskoristiti za nekakav novi kolač inače'', govori Tanja Popović, Centar za edukaciju i informiranje potrošača.

Hrana se može i donirati jer i ovog Uskrsa bit će stolova koji neće biti puni.

