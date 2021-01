Ministar zdravstva Vili Beroš danas je na konferenciji za novinare u Sisku rekao da je petrinjska bolnica privremeno neupotrebljiva te apelira na građane pogođene potresom, a koji su u kolektivnom smještaju, da se cijepe kako bi zaštitili sebe i druge te pridonijeli u sprječavanju pandemije.

Zgrada ginekologije u sisačkoj bolnici najvećim je djelom funkcionalna te će biti predviđena za smještaj djelatnosti neurologije, pedijatrije, interne i ginekologije, rekao je ministar Vili Beroš. Također, zgrada za hemodijalizu nije stala s radom što je vrlo značajno zato što bolesnici koji su na hemodijalizi zahtijevaju svakodnevne tretmane.

Nekoliko internista otišlo je u Topusko da bi mogli ustanoviti što je još potrebno napraviti da se prilagodi smještaju internističkih bolesnika.

''Određeni problem nam predstavlja što u ovom trenutku Topusko nema laboratorij, niti mobilni rendgen'', rekao je te nadodao da pokušavaju pronaći rješenje i za tu situaciju.

Ministar Beroš izjavio je da je, nažalost, bolnica u Petrinji privremeno neupotrebljiva. Pacijenti su premješteni u zagrebačke bolnice te su svi zbrinuti.

''Zgrada bolnice u Petrinji privremeno je neupotrebljiva i neće se moći brzo osposobiti za prijem bolesnika'', izjavio je.

Zahvalio se djelatnicima sisačke bolnice koji su od potresa imali 32 prijema pacijenata i 90 pregleda te se snalaze koliko mogu u nimalo lakoj situaciji.

''Naš zadatak je reorganizirati djelovanje zdravstvene zaštite u široj regiji, prilagoditi se novim okolnostima, preraspodijeliti bolesnika u zagrebačke bolnice i sve one koje gravitiraju u ovom području'', objasnio je novinarima.

HZZO je danas pokrenuo akciju cijepljenja svih onih koji se nalaze smješteni u kolektivnom smještaju i svih hitnih službi. Danas ujutro su se cijepili djelatnici hitne u Sisku, a u 13 sati epidemiolozi dolaze u sisačku bolnicu i započet će s cijepljenjem. Stigle su dovoljne količine brzih antigenskih testova za sve one koji su ušli u zdravstveni sustav, a po potrebi i šire. Epidemiolozi su na terenu te će sagledati stanje i dati preporuke. Nove doze cjepiva dolaze na tjednoj bazi te će biti raspodijeljene s obzirom na preporuku epidemiologa.

Ministar apelira na sve koji se nalaze u kolektivnom smještaju da se cijepe zato što je to preduvjet za sprječavanje širenja epidemije te će do stjecanja imuniteta trebati tri do četiri tjedna.