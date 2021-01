Po podacima EMSC-a, područje Petrinje i Siska i noćas je pogodio niz potresa, od kojih su najjači bili 3,3 i 3,2 po Richteru.

* područje Petrinje i Siska teško je stradalo u razornim potresima, od kojih je najjači bio 6,3 po Richteru

* život je izgubilo sedmero ljudi, među kojima i 13-godišnjakinja

* podrhtavanja tla ne prestaju, najjači naknadni potres bio je 3,9 po Richteru

* stanovnicima pogođenih područja stiže pomoć, ali potrebe su i dalje velike

Najnovije informacije doznajte u nastavku:

7:30 Novogodišnja noć nažalost nije prošla mirno za stanovnike razrušenih područja. Po podacima EMSC-a, Petrinju, Sisak i okolicu pogodio je niz potresa, od kojih su najjači bili 3,3 i 3,2 po Richteru.

Epicentar jačeg potresa, koji se dogodio nešto prije 7 sati, bio je u blizini Siska, na dubini od 10 kilometara.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M3.3 in Croatia 41 min ago pic.twitter.com/lE6oIJ2y6m