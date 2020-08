Australski drugi najveći grad Melbourne u kojemu je već na snazi noćni policijski sat objavio je nova ograničenja za industriju, uključujući trgovinu i građevinarstvo, u očajničkim naporima da zauzda širenje virusa koji se vratio nakon što je prvotno stavljen pod kontrolu.

Od srijede navečer u Melbourneu će se zatvoriti većina trgovina, neke proizvodnje i administrativne usluge, u okviru šestotjednog zatvaranja koje će, kako se očekuje, pogoditi 250.000 radnih mesta, objavljeno je u ponedjeljak.

Država Victorija uvela je izvanredno stanje u nedjelju zbog skoka u lokalnom prijenosu bolesti, pa je među ostalim u Melbourneu uveden policijski sat od 20 sati do pet sati ujutro.

Australija se do nedavno bolje nosila s virusom od ostalih zemalja i ima 18.361 oboljelih od COVID-19 i 221 preminulu osobu, no sad je izložena riziku gubitka kontrole u državi Victoriji koja je uvela do sada najstrože mjere kretanja.

Zatvaraju se radna mjesta

Susjedne države New South Wales i South Australia također su uvele nove mjere predostrožnosti.

"Koliko nas god srce boljelo zbog zatvaranja radnih mjesta... moramo to učiniti kako bismo zaustavili širenje ovog iznimno zaraznog virusa", kazao je premijer Victorije Daniel Andrews u ponedjeljak na konferenciji za novinare. "U suprotnom ograničenja neće trajati šest tjedana, nego šest mjeseci".

Proizvodnja mesa smanjit će se za trećinu i radnici će nositi zaštittnu odjeću, a zabranit će se i dio građevinskih radova.

Supermarketi će ostati otvoreni, a ostat će i mogućnost preuzimanja hrane u restoranima i dostava obroka, no mnoge druge će trgovine i uslužne djelatnosti biti zatvorene.

Noćni policijski sat u Melbourneu trajat će šest tjedana, a stanovnici petmilijunskog grada smjet će izlaziti samo zbog posla i nužnih poslova poput nabavke hrane i pružanja skrbi.