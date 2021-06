Pomoćnica ravnatelja HZJZ-a, Marija Bubaš, komentirala je jučerašnji događaj u Zadru gdje je ministar Vili Beroš odbio biti gost u jednom ugostiteljskom objektu jer konobarica nije htjela nositi zaštitnu masku. Također, osvrnula se na masovna gledanja utakmica, proces cijepljenja i četvrtog vala pandemije najesen.

Jučer se ministar zdravstva, Vili Beroš, požalio na Twitteru da je odbio popiti kavu u jednom ugostiteljskom objektu u Zadru jer konobarica nije htjela nositi zaštitnu masku, a kasnije se ispostavilo da je nije ni morala nositi iz zdravstvenih razloga.

Taj je slučaj komentirala i Marija Bubaš, pomoćnica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

''Mislim da se pažnja javnosti usmjerava u krivom pravcu. Ugostitelji nisu ni po čemu izuzeti od nošenja maski, na njih se odnose sve mjere Stožera. Ne mora se u svim preporukama za ugostitelje pisati tko sve treba nositi maske jer ćemo u tom slučaju zasigurno nekoga zaboraviti. Odluka se mora poštivati. Može netko odbiti nosit masku iz zdravstvenih razloga. U tom slučaju, kada bi se to radilo o osobi koja radi na takvom radnom mjestu gdje ostvaruje visoki broj kontakata, mislim da takva osoba bi trebala raditi negdje drugdje, možda kod istog tog poslodavca, ali na drugom radnom mjestu gdje neće biti izložena visokom broju kontakata'', rekla je Bubaš za N1.

Također, dodala je da bi konobari trebali nositi maske i na otvorenom jer je distanca s gostima manja od dva metra. ''Mislim da ruka dođe bliže od dva metra, kojih 70-ak centimetara i zašto se u tim okolnostima ne bi nosile maske'', rekla je.

Europsko prvenstvo u nogometu

Počelo je i Europsko prvenstvo u nogometu pa se ljudi masovno okupljaju da bi gledali utakmice.

''Nisam čula da je itko pitao te ljude jesu li cijepljeni. Mislim da je ovo sjajna prilika za uvesti COVID-potvrde ili bilo koji drugi prihvatljiv dokaz kao uvid za sudjelovanje na događaju. Među necijepljenima imamo one koji ne mogu primiti cjepivo jer su u dobi do 12 godina, one koji ne mogu primiti cjepivo iz zdravstvenih razloga i one koji se ne žele cijepiti ili dvoje. Iako ja ne znam što čekaju, cjepiva ima dovoljno. Mi cijepljeni štitimo najprije svoje zdravlje, ali i zdravlje onih necijepljenih. Ove fan zone dokaz su da su ljudi željni druženja i života kakvog pamte prije korone. Ali moraju biti svjesni da je jedan od osnovnih alata za to cjepivo'', komentirala je Marija Bubaš, pomoćnica ravnatelja HZJZ-a te dodala da svi koji nisu cijepljeni su rezervoar za širenje bolesti.

''Cjepiva ima dovoljno''

Iako je količina cjepiva koju ima Hrvatska zadovoljavajuća, Bubaš naglašava da još uvijek ne možemo govoriti o dovoljnom broju cijepljenih.

''Cjepiva zaista ima dovoljno, u Hrvatsku je stiglo preko 2,6 milijuna doza, a utrošeno je preko 2,1 milijuna doza, ali još uvijek nedovoljno da budemo zadovoljni. Cijepljeno je 42 posto odraslog stanovništva. Mislim da bismo trebali malo i požuriti sa cijepljenjem u svim dobnim skupinama. Pfizerovo cjepivo je registrirano za dob 12 plus. To bi bila moja poruka roditeljima, tinejdžeri od 16 do 18 su također željni normalnog ljeta, maturanti su željni položiti maturu pa potom izaći na prijemni ispit, umjesto da, ako se zaraze, polažu prijemni najesen jer tada im vjerojatno neće biti dostupni svi fakulteti. Moja poruka njima je da se cijepe, neka ne dvoje, neka cijepe svoju djecu'', objasnila je.

Što s AstraZenecom?

AstraZeneca je drugo najkorištenije cjepivo u Hrvatskoj, govori Bubaš. ''Mislim da se cijelo vrijeme krivo komuniciralo i dovelo do straha u populaciji od AstraZenece. Ljudi su na svu sreću ipak prepoznali vrijednost cijepljenja i nadam se da će se AstraZeneca i dalje koristiti kao jednako vrijedno cjepivo kao i druga. Mi želimo imati normalno ljeto, želimo imati turiste na ulicama, u restoranima, želimo imati kulturna događanja. Za sve to je preduvjet cijepljenje'', rekla je Bubaš koja smatra da se ne treba kažnjavati one koji se ne žele cijepiti, ali potrebno je podići razinu sigurnosti na još višu razinu tako što će se tražiti potvrde o cijepljenju za sudjelovanje u nekim životnim okolnostima.

''Za ono što očekujemo od ljeta, od sezona, za druženja, mislim da je garancija sigurnosti potvrda o cijepljenju'', dodala je.

Zadani cilj

Ravnatelj HZJZ-a, Krunoslav Capak, rekao je za Dnevnik Nove TV da je cijepljenje počelo stagnirati te da je cilj procijepiti 55 posto odraslog stanovništva jednom dozom do kraja lipnja te da su svjesni da će se cilj sa 70 posto procijepljenosti teško dostići.

Bubaš je komentirala da je cilj od 50 posto procijepljenosti do ljeta ne bi trebao biti maksimalan doseg. ''Naši ljudi su jako komotni. Ono što si nitko ne bi dopustio u populaciji, kada, recimo, dobije poziv na magnetsku rezonancu, taj termin sigurno ne bi propustio. A kada dobije poziv za drugu dozu, onda se mi moramo prilagođavati osobi, zbog godišnjeg ili nečeg drugog. Mi se prilagođavamo, ali to za sve nas cijepitelje predstavlja izniman napor. Pozvala bih ljude da shvate ozbiljno kada dobiju poziv'', objasnila je te naglasila da je cjepivo ključno oružje protiv koronavirusa.

Četvrti val

Bubaš je izjavila da je Hrvatska naprednija zemlja naspram drugih zemalja kada je u pitanju cijepljenje. No, potvrdila je da postoji šansa za četvrti val najesen. ''Bilo bi smiješno misliti da će nas to zaobići. U kojoj mjeri, kojim intenzitetom, to ćemo vidjeti, to će ovisiti o tome kakvu ćemo procijepljenost do onda postići'', zaključila je.