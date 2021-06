U ponedjeljak je započelo cijepljenje COVID busom na području Virovitičko-podravske županije.

Ministar zdravstva Vili Beroš i ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak sudjeluju u promociji cijepljenja koje dolazi gotovo do kućnog praga građana u ruralnim područjima.

COVID-bus jutros je bio u mjestima Stari Gradac i Otrovanec, a na području županije bit će do petka 18. lipnja. Danas će tijekom dana obići Stari Gradac, Otrovanec, Veliku Črešnjevicu, Turnašicu, Špišić Bukovicu i Bušetinu. Mjesta se obilaze prema unaprijed dogovorenom redoslijedu.

"Cijepljenje nas štiti od teških oblika bolesti. Učinimo ono što je najbolje za nas – cijepimo se. Cijepljenjem čuvamo zdravlje naših građana. To možemo učiniti svi zajedno. Tome svjedoči i ova ideja s kojom smo krenuli danas", kazao je Beroš.

Navodi da smo u izazovnoj smo situaciji te da dolazi turistička sezona. "U svijetu su novi sojevi. Želimo odaslati poruku sigurnosti svima pa i našim gostima", dodao je Beroš.

Capak je rekao da je interes građana za cijepljenje nešto pao te da se traže inovativni načini kako doći do građana i do zajednice.

"Ovaj autobus je prvi dokaz. Učinit će cijepljenje dostupnijim onima koji su se možda dvoumili trebaju li putovati do punkta za cijepljenje", dodao je Capak.

O događaju u Zadru

Na pitanje o tome što se dogodilo u Zadru, Beroš je odbio i pomisao kako je ostao dužan dvije kune.

"Zar mislite da bih kao ministar u Vladi nekome ostao dužan dvije kune? Naravno da nisam. Ja sam osobnog mišljenja da incidenta nije bilo, a to što sad neki žele od toga napraviti priču i svesti sve na dvije kune, kriva je poruka. Čuo sam se i jutros s vlasnikom kafića", rekao je Beroš.

"Važna je slika koju šaljemo prema svijetu i prema našim turistima. Kakav bih ministar zdravstva bio da sam ostao sjediti u tom kafiću, sa stranim gostima koji su čak imali maske, doduše ispod nosa, a da su konobari koji poslužuju bez maske", rekao je Beroš i dodao da je vrlo pristojno pokušao zamoliti da stave maske.

"Međutim, mojoj molbi nije udovoljeno. Ispričavam se ako je djelatnica imala zdravstvene tegobe i stvarno moja isprika njoj. Imala mi je priliku to reći na licu mjesta, pa to nije napravila. Nadalje, druga njena kolegica također nije nosila masku, ima li i ona zdravstvene tegobe?", pita se Beroš.

"Nećemo sada polemizirati, nisam ja bitan, nije ni bitno te dvije kune, iako me to kao čovjeka boli, jer to nikad ne bih napravio. Kao čovjek, liječnik, aktualni ministar, ne mogu pristati na priču da me netko optužuje da nisam platio dvije kune. Jesam. Piće nisam konzumirao upravo zbog te poruke koju šaljem", dodao je.

"Bitna je poruka koju šaljemo, tamo su bili gosti. Želimo poslati poruku sigurnosti, a to možemo najbolje pridržavajući se epidemioloških mjera", objasnio je Beroš.

Na pitanje novinara o epidemiološkim mjerama na pogrebu bivšeg gradonačelnika Milana Bandića, Beroš navodi: "Tamo nisam bio, bio sam na jednoj ranijoj i na njoj su sve mjere bile ispoštovane. Idemo svi skupa zajedno i ubuduće se ponašati epidemiološki odgovorno".