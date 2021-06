Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Krunoslav Capak komentirao je trenutno stanje s koronavirusom u Hrvatskoj i novom popuštanju epidemioloških mjera.

Epidemiološka situacija u Hrvatskoj svakim je tjednom sve bolja. Epidemiološke mjere koje su trenutno na snazi vrijede do utorka, 15. lipnja. O mogućim novim epidemiološkim mjerima i trenutnim stanjem s Dinom Golešom za Dnevnik Nove TV razgovarao je Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ-a.

Capak kaže da smo u povoljnoj, ali osjetljivoj epidemiološkoj situaciji zbog velikog broja cijepljenih, lijepog vremena, završava školska godina. Nedavnim događajima u Zadru i Zagrebu epidemiolozi nisu zadovoljni. ''Brojke nam kontinuirano padaju s čime smo zadovoljni. Međutim nalazimo se u osjetljivoj epidemiološkoj situaciji gdje su se ljudi pustili'', otkrio je.

Ako epidemiološka situacija bude bolja, mjere će se ublažavati, ali sada nije vrijeme da se sve mjere popuste. U utorak, 15. lipnja, slijedi novo popuštanje mjera, a detaljnije će se saznati sutra.

''Definitivno ćemo to znati sutra. Razgovara se o tome da se eventualno produži malo radno vrijeme, da se neki sportski događaji, treninzi i natjecanja na otvorenom malo popuste. Nešto od toga će biti, ali to ćemo znati sutra'', rekao je.

Govorio je i o vjenčanjima.

Od 1.srpnja je na snazi uredba Europske komisije o tzv. digitalnim COVID potvrdama gdje će događaji poput vjenčanja biti mogući. Prednost na tim događajima će imati osobe koje su preboljele COVID, cijepljeni ili ako imaju negativan test. ''Do 1.srpnja ćemo svakako pustiti druge događaje takvog tipa koje će dati prednost osobama koje su se cijepile, koje su preboljele ili koje su se testirale i organizirat takve događaje na jedan siguran način'', otkrio je Capak.

Koncerata će, također, sigurno biti, govori. Do 1. srpnja održat će se nekoliko probnih koncerata na kojima će se odlaziti po klasičnim epidemiološkim mjerama, potvrdama o preboljenju, cijepljenju ili testiranju.

''Od 1.7. ćemo točno definirati koji su to događaji. Razmišlja se o tome da broj sudionika takvih događaja bude puno veći nego što je to sad dopušteno'', rekao je Krunoslav Capak.

Cijepljenje je počelo stagnirati, a cilj je procijepiti 55 posto odraslog stanovništva jednom dozom do kraja lipnja, govori Capak. ''Istina je da je interes za cijepljenje nešto pao, ali imamo mi nove strategije, i o nagradama se razgovara. Imat ćemo mobilne timove koji će ići u ruralna područja i povećati dostupnost cijepljenja za one građane koji to do sada nisu imali na odgovarajući način'', objasnio je. Svjesni su, komentira, da će teško biti dostići 70 posto procijepljenosti, ali će se potruditi da i taj cilj postignu.

Nacionalni stožer civilne zaštite Republike Hrvatske održat će sutra konferenciju za novinare u 11 sati gdje će svi detalji, kao što je Capak i najavio, biti poznati.

