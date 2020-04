Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak otkrio je da prima neugodne mailove nezadovoljnih građana. Najavio je skore upute za škole i imao važnu poruku za roditelje vrtićke djece.

Član Nacionalnog stožera Krunoslav Capak ponovio je da transmisija koronavirusa kod djece ide teže, a i da su simptomi puno slabiji.

Što se tiče turističke sezone, rekao je da Hrvatska ima povoljnu epidemiološku situaciju i prednosti u odnosu na zemlje koje su nam konkurencija - Italiju, Španjolsku, pa i Tursku. ''Postojat će mogućnost da nam dođu autoturisti. Ovisi i o epidemiološkoj situaciji u tim zemljama iz kojih dolaze, pitanje je hoćemo li ih mi htjeti prihvatiti'', rekao je Capak i dodao da s COVID putovnicama treba biti oprezan jer ne možemo biti sigurni da osoba nije zarazna.

O maskama i festivalima

Maske su preporuka, ponovio je Capak i dodao da računaju na svijest građana da će ih nositi. Napominje da je moguće da će to uvesti kao obvezu ako se građani ne budu pridržavali u zatvorenom prostoru, javnom prijevozu...

Ponovio je da nikome ne bi preporučio da do srpnja organizira festivale, a misli da će tijekom ljeta biti mogući uz sve mjere. Nije za otvaranje kinodvorana, ali se razmatrala mogućnost drive-in kina.



Drugi val epidemije očekuje se najesen, ali to nitko ne zna. ''Nitko ne zna, tko kaže, laže'', rekao je Capak.

Otkrio da prima neugodne mailove

''Ovo je grozan virus koji nam čini puno komplikacija. Ne znamo tko ga i kad može prenijeti. Zato kad nekoga sretnemo ne trebamo mu doći na pola metra, najvažnija je mjera fizičko distanciranje'', naglašava.

Njemački epidemiolog dobiva prijetnje smrću. ''Ja nemam prijetnje smrću, ali imam puno mailova u kojima me vrijeđaju, pišu mi da sam Hitler današnjice, da sam dobio svojih pet minuta, da su nam mjere bezveze, da teroriziram narod...'', otkrio je za N1. Ipak, navodi da je sinoć kratko prošetao Zagrebom i da su reakcije bile pozitivne.

O izborima

Capak je istaknuo da će politika donijeti odluku o datumu izbora, a struka preporuke i upute. ''Nemam političkih ambicija, 35 godina radim u epidemiologiji i nadam se završiti karijeru i mirno otići u mirovinu'', rekao je i dodao da ga ne trebamo očekivati na listi HDZ-a.

Na pitanje gledatelja zašto mogu raditi taksisti, a ne mogu autoškole rekao je da nema ništa protiv da škole rade, ali nema uvjeta za testove i nastavu. ''Tko to može napraviti online, mi ćemo im dati dozvolu'', rekao je.

Najavio skore upute za škole

Kako održati fizičku distancu u vrtiću? ''Neće biti problema, tete trebaju paziti da djeca ne razmjenjuju sekrete, ali se mogu normalno igrati. Među vrtićkom je djecom najmanji problem transmisija i oni će najčešće asimptomatski to prebroditi'', objasnio je. Najavio je da će vrlo brzo objaviti upute za škole.

''Da smo znali kako će sve izgledati, ranije bismo postavili karantenske mjere, bilo bi manje oboljelih i umrlih. Ali nismo znali'', priznao je.

Na ponovno pitanje o neradnoj nedjelji koja se uvodi na mala vrata, Capak je rekao da su donijeli odluku da se produlji radno vrijeme – u 6 dana za 24 sata. ''Odjednom je ispalo da se najviše kupuje nedjeljom, a ja to ne znam. Nisam siguran da to ima svoje ekonomsko opravdanje. Politički, da je to netko htio i ranije, ne znam i to nije bila moja ideja. Samo smo htjeli negdje smanjiti mobilnost, koja je jedan od ključnih elemenata, a nikakva politika i politikantstvo'', zaključio je Capak.