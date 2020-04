Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je preporuke projektnog tima Živjeti zdravo za organizaciju rada od kuće.

Uslijed epidemije koronavirusa i izvanrednih preventivnih mjera naš se život značajno mijenja, a to uključuje i nove uvjete rada – rad od kuće. Nekima će ovaj oblik rada biti novo iskustvo. To iskustvo za neke može biti ugodno, a za neke stresno i iscrpljujuće. Treba imati na umu kako neki uz rad od kuće cjelodnevno brinu o djeci uslijed obustave rada vrtića i škola, o starijim članovima obitelji i kroničnim bolesnicima zbog čega mogu imati poteškoća u koncentraciji i biti manje produktivni. Osim toga, ova situacija kod nekih može izazvati emocionalne teškoće, intenzivan strah i zabrinutost što također može utjecati na produktivnost. Važno je da i poslodavci budu svjesni da ova situacija nije uobičajena, za neke njihove djelatnike izuzetno teška i stresna te tome prilagode svoje zahtjeve i budu fleksibilniji.

Svatko tko radi od kuće treba izabrati načine koji njemu i njegovoj situaciji nabolje pomažu da i dalje bude produktivan, očuva mentalno zdravlje i osjećaj da pridonosi obitelji i zajednici.

Ilustracija Foto: Getty Images

Kako bi rad od kuće bio što uspješniji vrijede neka univerzalna pravila kao što je dobra organizacija, stoga vam donosimo nekoliko savjeta koji vam mogu olakšati rad od kuće.

Uredite kutak za rad

Kako bi si osigurali uspješan i produktivan rad od kuće potrebno je pronaći svoj djelić doma koji bi vama mogao poslužiti kao radni prostor koji će biti funkcionalan, praktičan te u kojemu možete neometano raditi. Dovoljno je da imate odgovarajući radni stol i stolicu koji su pogodni za rad na kompjuteru ili laptopu te odgovarajuću rasvjetu. Boravak i sjedenje u radnom kutku šalje poruku vašem mozgu da je vrijeme da se usmjerite na obavljanje zadataka.

Pripremite se kao da idete na posao

Obavite jutarnju higijenu, doručkujte i odjenite se, odnosno zadržite jutarnje rituale kao da idete na posao. To će vam pomoći stvoriti predodžbu kao da radite u uredu. Ok je ako vam to ne odgovara, važno je osluškivati svoje potrebe i njima prilagoditi rad i radne uvjete

Ilustracija Foto: Getty Images

Napravite plan rada

Jasno odredite vrijeme za posao koje ćete prilagoditi i svojim obiteljskim obavezama te napišite popis zadataka i plan njihovog izvršavanja. Planiranje pridonosi našem osjećaju kontrole. Važno je pokušati ne raditi cijeli dan što može biti zamka rada od kuće.

Uzmite redovitu pauzu

Kako bi ostali fokusirani važno je raditi redovite pauze. Tijekom pauze poželjno je da se aktivirate i obavite kratku vježbu, a u tome vam mogu pomoći i naše vježbe za odrasle – Svakodnevno 10-minutno tjelesno vježbanje za odrasle. Tjelesna aktivnost važna za očuvanje našeg tjelesnog i mentalnog zdravlja, a i pomaže nam da se lakše koncentriramo na radne zadatke.

Za neke osobe korištenje suvremene tehnologije može biti vrlo zamorno – nekima je taj način rada i komunikacije bez izravnog kontakta, odnosno mogućnosti „neformalnih razgovora s kolegama u uredu“ zapravo jako stresno. Stoga, dajte si u pauzama i slobodnom vremenu „izvan posla“ priliku da ne budete na nekom digitalnom uređaju.

Ostanite u kontaktu

Suvremena tehnologija omogućava nam da ostanemo u redovitom kontaktu s kolegama pa tako možemo održati sastanak s timom preko video poziva, redovito komunicirati putem chata itd. Putem kontakta s kolegama možemo si međusobno pružiti podršku te smanjiti osjećaj izolacije. Ujedno i tvrtka može putem suvremenih tehnologija osigurati prostor za svoje djelatnike gdje oni mogu dijeliti svoja iskustva, dobiti potrebne informacije i podršku te tako poticati zdrave i podržavajuće suradničke odnose.

Ilustracija Foto: Getty Images

Smanjite broj distrakcija tijekom rada

Kako bi što uspješnije organizirali rad od kuće važno je smanjiti broj distrakcija poput telefonskih poziva, televizije, društvenih mreža, obiteljskih interakcija i sl. Napravite dobar raspored rada i jasno istaknite kad ste zauzeti s poslom te niste u mogućnosti obavljati druge zadatke. Ugasite televiziju i izbjegavajte ili ograničite broj posjeta društvenim mrežama te tako smanjite broj distrakcija i povećajte produktivnost.

Treba imati na umu kako svatko od nas ima različite potrebe, a tome treba prilagoditi i rad od kuće.

Budite nježni prema sebi ako i ne izvršite sve zadatke na vašem popisu ili vaš raspored ne ide prema planu. Ponekad se takve stvari jednostavno događaju. Ako je potrebno, usporite malo, prilagodite plan svojim potrebama i mogućnostima Produktivnost i postignuća u ovim situacijama potrebno je drugačije procjenjivati. Sjetite se ako danas ne uspijete, sutra možete ponovno pokušati. Ovakav način razmišljanja je uvažavajući i njegujući te nas potiče da se lakše nosimo s izazovima.

Ilustracija Foto: Getty Images

A što s djecom?

Mnogi roditelji uz rad od kuće moraju cjelodnevno brinuti i o djeci uslijed preventivnih mjera koje uključuju obustavu rada odgojno-obrazovnih institucija. Treba imati na umu kako je ova situacija nova i također stresna za djecu, i njihova se svakodnevica mijenja. Obratite pažnju na njihove emocionalne potrebe – vaša djeca će možda trebati dodatnu ljubav, podršku i pažnju. Dijeljenje i razgovor o emocijama u krugu obitelji, što uključuje i djecu te razgovor o tome kako se nosite s promijenjenim okolnostima, kakvo vam je raspoloženje, što vas brine, ali i što možete učiniti može osnažiti i vas i djecu.

Kako bi lakše organizirali privatne i poslovne obveze važno je da se kao obitelj dobro organizirate. Pri tome je važno da posao ne remeti vaše obiteljske aktivnosti, ali i obrnuto da obiteljske aktivnost ne ometaju vaš rad. Na razumljiv i dobno prihvatljiv način pokušajte objasniti svojoj djeci što uključuje rad od kuće i pri tome imajte na umu da su djeca ipak djeca.

Probajte organizirati posao tako da radite onda kada djeca spavaju, igraju se ili obavljaju školske zadatke. S djecom, uvažavajući njihovu dob, možete dogovoriti raspored aktivnosti npr. vrijeme za igru, vrijeme za školske obveze i sl. I za njih je važno da stvore rutinu.

Imajte na umu da rad od kuće s djecom, koliko god težak i stresan bio, čini našu obitelj i nas te druge ljude sigurnim. Ovo je prilika da u novoj situaciji upoznate kako se vi i vaša obitelj nosi s novim izazovom i kako na to reagirate te da naučite nešto novo o sebi.

Savjeti za pomoć

Ako vam je teško, teško se koncentrirate, osjećate se bespomoćno i beznadno, povlačite se, imate napadaje bijesa ili vas preplavljuje tjeskoba i strahovi te imate teškoća u svakodnevnom funkcioniranju, postoje stručnjaci za mentalno zdravlje koji razgovorom mogu pomoći. Možete se javiti na neke od dostupnih telefona za psihološku pomoć na poveznici – Savjetovalište za promicanje mentalnog zdravlja