Da je bila u kontaktu s osobom kojoj je potvrđena infekcija COVID, osoba bi po novim pravilima tu informaciju trebala saznati upravo od novooboljelog.

Iako još nisu na snazi, županijskim epidemiolozima ovih je dana odaslana je radna verzija privremenih preporuka prema kojima epidemiolozi više neće imati obvezu u bazu upisivati podatke osoba koje su u samoizolaciji.

Kontakt koji bi po epidemiološkim kriterijima trebao u samoizolaciju tu bi informaciju ubuduće mogao dobiti od zaražene osobe. Odnosno, trebao bi. Ako se sustav tako postavi, dolazi do nekoliko potencijalnih problema - dio COVID pozitivnih osoba iz nekih razloga skriva kontakte. Ako nisu u bazi, hoće li ih itko kontrolirati? Hoće li, bez sustava kakav je bilo, trenutna situacija s koronavirusom otići van granica i više se neće moći pohvatati sve što treba?

Zvuči dramatično, ali dr. Bernard Kaić, voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZ-a kaže kako epidemiolozi, njih 103 u cijeloj zemlji, jednostavno imaju važnijeg posla od popisivanja i upisivanja podataka.

Govori kako je bilo slučajeva da sam kontakt zaražene osobe tvrdi da nisu bili u kontaktu pa se posao bespotrebno dodatno komplicira. Ističe - odgovornost je na građanima.

„Bez toga nema ničega. Ove dnevne brojke koje imamo, epidemiolozi jednostavno se ne mogu kvalitetno obraditi sve kontakte zbog obima posla“, rekao je dr. Kaić u razgovoru za DNEVNIK.hr.

Sada se čeka odluka hoće li obiteljskoj medicini, bolnicama i drugim ustanovama preporuke poslati Hrvatski zavod za javno zdravstvo ili Ministarstvo zdravstva.

„Iako su preporuke naslovljene kao privremene, to je samo radna verzija, inače se u njima ništa nije mijenjalo. Radi se o tome da na 500 zaraženih dolazi 5000 kontakata koje treba proći, to je nemoguće odraditi na onaj način na koji se to moglo kada je bilo 30 zaraženih dnevno. Danas je to jednostavno nemoguće, fizički je nemoguće “, govori Kaić.

Ističe kako je važno da svi kontakti budu na vrijeme obaviješeni, a prioriteti da se odrade kako spada. Ipak, naglašava kako se nova pravila neće primjenjivati na, primjerice, domovima za starije osobe.

„Tu nam je važno da se sve strogo nadzire, kao i do sada“, ističe Kaić.

Kaić kaže da će ih epidemiolozi kontakte ionako kontaktirati, ali nekim drugim kanalima.

„Ako ljudi već iz razno raznih razloga ne žele otkriti kontakt nama, možda bar osobi s kojom su bili u kontaktu pošalju materijale kako se ponašati“, kaže Kaić i dodaje kako se sve ovo radi da bi se epidemiolozima omogućilo da se bave važnijim stvarima.

„Stvar je u tome da se jednostavno mora ići na odgovornost građana. Bez toga se ne može“, naglašava Kaić.

Capak: "To je zasad samo prijedlog"

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak u razgovoru za N1 komentirao je prijedlog o Privremenim preporukama za nadzor nad kontaktima oboljelih od COVID-19.

„Neka svaki od današnjih 748 novozaraženih ima pet kontakata, neki imaju 10 ili više. Izračunajte koliko je to ljudi koje bi trebalo nazvati, objasniti im što trebaju raditi i kako se ponašati. Sa 103 epidemiologa u državi to je jednostavni nemoguće“, kaže Krunoslav Capak.

O prijedlogu dr. Kaića, Capak kaže kako prijedlog da zaraženi 'šalju' kontakte u samoizolaciju nije donesen.

„To je za sad samo prijedlog, mi ćemo ga komunicirati na tijelima, a onda donijeti na ekspertnu skupinu i potom vidjeti hoće li on proći“, rekao je Capak.