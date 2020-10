Reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac već tjedan dana čeka poziv epidemiologa. Pokušali smo doći i do podataka koliko je digitalni borac protiv covida - Andrija - spasio pacijenata, i koliko je aplikacija za praćenje kontakata uspješna.

Reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac, koju inače gledate na terenu, sada je - doma. Naime, prošlo je sedam dana od kada je dobila pozitivan test na koronavirus. Dobro se osjeća, imala je blaže simptome, i iz izolacije bi mogla izaći za tri dana. Ali poziv epidemiologa koji bi obradio njezine kontakte - još uvijek čeka.

"Odmah sam kontaktirala dežurnog epidemiologa, ali rekli su mi ako sam ja dobila pozitivan nalaz da nisu oni nadležni za mene nego u sustavu je već dodijeljen netko tko će me kontaktirati kroz dva, tri dana. Do sada me nije zvao nitko. Ja sam svoje kontakte obavijestila sama i važno da su oni svi dobro“, rekla je Barbara Štrbac, reporterka Nove TV.

Hrvatska ima 158 epidemiologa. Aktivnih slučajeva zaraze je više od 11.000. Osoba u samoizolaciji je gotovo 28.000. Dakle - manje od 160 ljudi brine se trenutačno o 40.000 ljudi! Jasno je da epidemiolozi ne stižu sve popratiti.

"Veliki je problem ako mene ne kontaktira epidemiolog, to znači da ni moji kontakti nisu nigdje zavedeni, kako će ti ljudi dobiti bolovanje, kako objasniti svojem poslodavcu da moraju u samoizolaciju", nastavlja Štrbac.

S tim se problemom susreću i obiteljski liječnici. Nazovu ih pacijenti, traže bolovanje - ali nigdje nisu upisani kao kontakti zaraženih.

"Danas ih je bilo gotovo 10-ak. U tom slučaju moramo vjerovati svom pacijentu, izaći mu u susret, ali s velikom nesigurnošću u posljedice u odnosu na HZZO koji, dozvolite mi da kažem, najavljuje velike kontrole bolovanja", govori Nataša Ban Toskić, liječnica obiteljske medicine, KOHOM.

Poziv epidemiologa, koji zna trajati i više od 40 minuta, samo u Zagrebu čeka više od 1800 ljudi!

Andriju koristi 87.000 ljudi

"Preporuča se da osobe koje nisu od jučer ili prekjučer nisu kontaktirane od strane naših epidemiologa da se jave liječniku obiteljske medicine koje će s njima razgovarati tj. provesti cijelo epidemiološko istraživanje, uzeti anamnezu i vidjeti s kim je bio u kontaktu", objašnjava Cecilija Rotim iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo.

Iz Štampara apeliraju na građane da se liječnicima obiteljske medicine jave i u slučaju izolacije, ali i samoizolacije.

"Budemo li se bavili upisivanjem u repozitorij naših oboljelih i svih kontakata i još plus sve njihove kontakte nazivali možemo odustati od posla kao obiteljskih liječnika staviti na stranu sve bolesti i samo upisivati administrativni posao u repozitoriju", kaže doktorica Ban Toskić.

Iako su stručnjaci na izmaku snaga, a građani zbunjeni danima čekaju poziv - ministar ne odgovara direktno na pitanje je li se sustav praćenja kontakta - raspao.

"Nije moje da ocjenjujem, osobno smatram da nije optimalna situacija, nudim pomoći, zapošljavanje, studenti su na raspolaganju, danas je išao dopis o potrebi call centar koji bi obuhvatio volontere pod stručnim nadzorom da nazivamo kontakte", rekao je danas ministar Vili Beroš.

Pomoć studenata, ali i call centra. A kao spas za epidemiologe svojedobno se najavljivala i aplikacija Stop COVID. Iz ministarstva zdravstva kažu da ju je instaliralo više od 60.000 ljudi. No zbog zaštite podataka ne znaju pomaže li uopće, i koliko, u borbi protiv COVID-a. Digitalnog asistenta Andriju koristi više od 87.000 ljudi. Svaki dan oko 250. I kažu u Ministarstvu, velika je pomoć u smanjenju svakodnevnog pritiska na epidemiologe. A epidemiolozi već osam mjeseci padaju s nogu.

