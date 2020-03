Doktor Bojan Biočina čija je supruga, liječnica iz Vrapča Sanja Martić Biočina zaražena koronavirusom odbacio je, kako kaže, brojne laži izrečene o njegovoj obitelji.

Predstojnik Klinike za kardiokirurgiju na zagrebačkom Rebru Bojan Biočina odlučio je demantirati dezinformacije koje su se pojavile.

Tvrdi da je njegova supruga u posjet roditeljima u Splitu krenula u subotu (14. ožujka) sama osobnim automobilom. ''Nikakav autobus, o kojemu sada svi bruje, nije postojao!'', rekao je Biočina za Slobodnu Dalmaciju. Dodaje da se ona osjećala dobro i da nije imala nikakve simptome ni tegobe.

''Proširio se glas, a to su i pojedini mediji prenijeli, da je Sanja bila na skijanju s ovim drugim liječnicima koji su se sa skijanja vratili zaraženi i da je unatoč tome što je znala da je mogući prenosioc bolesti krenula prema Splitu umjesto da odmah ode u samoizolaciju. A to je, vjerujte mi, strašna laž'', tvrdi doktor i dodaje da ni on ni supruga nikad u životu nisu bili na skijanju.

''Šire se zlonamjerne informacije''

''Jedva da smo u prošlosti nekoliko puta bili na snijegu, tako da je ova informacija, tko god da ju je proširio, ne samo zlonamjerna, nego i iznimno opasna, na granici kaznenoga djela'', tvrdi on.

Objašnjava da je supruga tek u nedjelju počela osjećati prve tegobe. ''Dobila je temperaturu. I odmah se, a nije znala što joj je, stavila u neku vrstu samoizolacije, a roditeljima, starijim ljudima od 85 godina, naložila je da nose maske koje im je donijela iz Zagreba'', prepričava Biočina za Slobodnu.

I on se testirao

Nakon konzultacija sa suprugom i kolegama s Klinike za infektivne bolesti "dr. Fran Mihaljević" odlučeno je da se u ponedjeljak, 16. ožujka, vrati u Zagreb. Samoinicijativno se odlučila testirati. U utorak je dobila potvrdu da je pozitivna i odmah se javila epidemiologu, pa su svi s kojima je kontaktirala stavljeni u samoizolaciju. Doktor kaže da je i on odmah otišao s posla u samoizolaciju. Njegov je nalaz bio negativan, pa se preselio u samoizolaciju u drugi stan. Roditelji supruge u srijedu su dobili simptome, a u četvrtak je potvrđeno da su oboljeli.

''No, onda je krenulo ludilo... Širenje takvih vijesti da se čovjek smrzne. Na stotine sam poziva i poruka primio. Zato sam i odlučio sve vam ovo ispričati jer ta budalaština da smo bili na skijanju, da je ona znala da je zaražena i da je namjerno išla u Split, pa da sam i ja zaražen, uistinu je opasna i želim je zauvijek zaustaviti'', poručio je i dodao da ne znaju gdje se i kako supruga, liječnica iz Vrpča zarazila.