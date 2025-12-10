VIDEO Nevjerojatno slijetanje zabilježeno kamerom! Avion prisilno sletio na automobil

Snimka s kamere u automobilu zabilježila je trenutak u kojem je mali avion u ponedjeljak prisilno sletio na Toyotu Camry na autocesti na Floridi.

Prema informacijama vatrogasne službe okruga Brevard u zrakoplovu su se nalazile dvije osobe.

Vozač Toyote, 57-godišnji muškarac, prevezen je u bolnicu s lakšim ozljedama. Dvije osobe iz aviona prošle su bez ozljeda, piše 2News Oklahoma.

Una avioneta se estrella contra un automóvil mientras aterrizaba en la Interestatal 9, en el condado de Brevard, Florida. pic.twitter.com/ZGlbeYsAJF — Radio SUCRE 700 AM (@radio_sucre700) December 10, 2025

Nacionalni odbor za sigurnost prometa otvorio je istragu o uzroku nesreće.

Prema prvim informacijama, motor aviona izgubio je snagu neposredno prije prisilnog slijetanja na autocestu.