VIDEO Nevjerojatno slijetanje zabilježeno kamerom! Avion prisilno sletio na automobil

Snimka s kamere u automobilu zabilježila je trenutak u kojem je mali avion u ponedjeljak prisilno sletio na Toyotu Camry na autocesti na Floridi. Prema informacijama vatrogasne službe okruga Brevard u zrakoplovu su se nalazile dvije osobe. Vozač Toyote, 57-godišnji muškarac, prevezen je u bolnicu s lakšim ozljedama. Dvije osobe iz aviona prošle su bez ozljeda, piše 2News Oklahoma. Nacionalni odbor za sigurnost prometa otvorio je istragu o uzroku nesreće. Prema prvim informacijama, motor aviona izgubio je snagu neposredno prije prisilnog slijetanja na autocestu.