Novi problemi s rušenjem Vjesnika: Pronađen azbest, ali nešto je tu čudno...

Novi preokret oko Vjesnikova nebodera. Tijekom priprema za rušenje spaljene konstrukcije, pronađen je azbest. Nalazi se na samom vrhu pa su radovi na tom dijelu privremeno zabranjeni. Izvođač taj opasni materijal treba zbrinuti.

Zbog pronalaska azbesta na vrhu zgrade Vjesnika, gdje su njime obložena čak 24 stupa, privremeno su zaustavljeni i zabranjeni svi radovi na posljednja dva kata nebodera.

“S obzirom na to da je zgrada građena u vrijeme kada se azbest, kao protupožarna zaštita, postavljao na stupove i grede”, rekao je Tonči Glavinić, državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva.

On je sad u statičkom smislu siguran, ali opasan otpad iz utrobe nebodera mora van. Pronalazak azbesta na 16. katu utjecat će i na rokove i na radove. Čeka se što će poduzeti izvođač koji ruši. Nije poznato o kojim je količinama riječ, ali azbest mora sigurno zbrinuti. Pomiču se rokovi i do daljnjega odgađa i micanje antene i znakova s krova, ali i otvaranje podvožnjaka. Na to se tvrtka iz Vinkovaca obvezala potpisivanjem ugovora.

“Izvođač na sve nepredviđene okolnosti ima pravo i na vremensku odgodu, tako je i azbest u ovom smislu opravdan. Koliko je to vremenski to će potvrditi sam nadzor”, nadodao je Glavinić.

Toksikologa Zdravka Lovrića čudi da se do ovog saznanja došlo pred rušenje, to jest tri i pol mjeseca od požara.

“Nije problem azbest kad je ugrađen u takvu jednu konstrukciju nego onog trena kada se otvara iz toga. U takvim situacijama se azbest odvaja od tih materijala, lebdi u zraku i onda ga ljudi mogu udisati. Dospijevaju duboko u pluća, izazivaju azbestozu i kasnije to može preći u karcinom”, rekao je Zdravko Lovrić, toksikolog.

Zavod za javno zdravstvo, kaže državni tajnik, utvrdio je kako zasad nema opasnosti za zdravlje.

Na pitanje je li dosadašnji upravitelj zgrade znao za prisutnost azbesta, odnosno jesu li od njega dobili informacije o količinama koje se nalaze u zgradi, državni tajnik odgovara da su prije potpisivanja ugovora, u pripremi postupka javne nabave, proveli ispitivanja na nižim etažama. Ondje prisutnost azbesta nije potvrđena.

“On je izvrsna i toplinska i zvučna izolacija i vrlo često možete naći po krovovima zgrada azbestne ploče koje prekrivaju. Evo konkretno i moja zgrada je još uvijek pod azbestom”, dodaje toksikolog.

Važno je spriječiti prašenje te elemente uklanjati pravilno, lagano i pažljivo spuštajući ih. Radnici pritom moraju biti adekvatno zaštićeni, prije svega zaštitom dišnog sustava, a zaštitu mogu pružiti i filterske polumaske. Prije rušenja Vjesnikov rušitelj ili onaj koga bude angažirao za to morat će imati i potrebnu dozvolu za uklanjanje azbestnog otpada. Gdje će ga i na koji način zbrinuti u Zagrebu, nijedna institucija nije ponudila odgovor. Nema potvrde ni poskupljuje li to i za koliko projekt, ali je puno toga zasad na čekanju.