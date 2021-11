Nova varijanta koronavirusa izazvala je zabrinutost u cijelom svijetu. Podataka je u ovom trenutku malo, a da valja biti na oprezu, upozorila je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti ''Dr. Fran Mihaljević'' Alemka Markotić na konferenciji za medije Nacionalnog stožera civilne zaštite u Zagrebu.

''Nekoliko varijanti, odnosno nekoliko slučajeva nove varijante pojavilo se u Južnoj Africi i nekoliko zemalja. Ono što se do sada zna jest da na razini spike proteina ima 30-ak različitih mutacija i da je zbog toga izražena zabrinutost svih zemalja na svijetu pa i Svjetska zdravstvena zajednica (WHO) već priprema određene sastanke gdje bi se trebalo razmotriti što bi to moglo značiti'', istaknula je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti ''Dr. Fran Mihaljević'' Alemka Markotić na konferenciji za medije Nacionalnog stožera civilne zaštite u Zagrebu.



''Mutacije, pogotovo na spike proteinu, mogu utjecati na njegovo vezivanje na receptore, a može utjecati i na uspješnost lijekova i cjepiva. To treba maksimalno brzo ispitati tako da će se na svim razinama provesti mjere da se na laboratorijskim razinama dobiju neki rezultati. Za sada, ono što je dobro, nema slučajeva izvan Afrike, niti u samoj Africi, tako da vjerujem da ćemo u sljedećim tjednima nešto više znati o ovom virusu. Za sada veći dio svijeta ne zna puno više od ovoga što sam rekla'', objasnila je Markotić.

''Delta plus varijanta o kojoj smo govorili u nekoliko zadnjih tjedana, u dva zadnja navrata slali smo između 200 i 300 uzorka na sekvenciranje i nismo dobili niti jedan nalaz delta plus varijante. Svi su ti uzorci bili iz listopada. Slično je i u zemljama oko nas, s njima smo u stalnom kontaktu. Kako se sada stvari razvijaju i kako nam se do sada čini ta delta plus varijanta nema tako veliki potencijal širenja'', kazao je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak.

EK će ograničiti letove iz jedne države zbog nove varijante koronavirusa: ''Predloženo je aktiviranje izvanrednih ovlasti''

Zbog nove varijante virusa restrikcije za prelazak granice: Stožer otkrio i kad se skraćuje trajanje COVID potvrda



''U slučaju B.1.1.529 tu je veliki broj mutacija upravo na receptor vezujućoj domeni spike proteina što bi moglo značiti da bi taj virus mogao imati puno veći potencijal širenja. Još je prerano da o tome govorimo i pitanje je kako će se ta varijanta širiti iz Južne Afrike gdje je procijepljenost manja od 10 posto, hoće li biti moguće da se širi u zemlje gdje je procijepljenost puno veća - zasad je to sve što o tome znamo, svi naravno iščekujemo informacije. Najbolja mjera zaštite koja nam stoji na raspolaganju je da zabranimo stranim državljanima da dolaze, a da naši građani koji dolaze iz tih zemalja idu u 14 dnevnu karantenu uz obavezno testiranje na kraju karantene'', objasnio je Capak.