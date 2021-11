Južnoafrički Nacionalni institut za zarazne bolesti (NICD) potvrdio je 22 slučaja zaraze novom varijantom koronavirusa B.1.1.529 u zemlji, dok Europska komisija u petak najavljuje da će ograničiti zračni promet s juga Afrike zbog straha od širenja zaraze.

Predsjednica EK-a Ursula von der Leyen poručila je na Twitteru da će Komisija predložiti, u koordinaciji sa zemljama članicama, aktiviranje izvanrednih ovlasti kako bi se zaustavio zračni promet iz regije južne Afrike zbog strahovanja od širenja varijante koronavirusa B.1.1.529.

The @EU_Commission will propose, in close coordination with Member States, to activate the emergency brake to stop air travel from the southern African region due to the variant of concern B.1.1.529.