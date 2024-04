Hoćemo li i dalje imati ljeto u travnju? Prognozu za tjedan donosi Darijo Brzoja

Još koji dan bit ćemo pod prevladavajućim utjecajem anticiklone, odnosno jezičca afričke topline koji se preko Sredozemlja ove godine mnogo prije ljeta isplazio prema Europi. Zato se temperatura u nedjelju, a slično će biti i u ponedjeljak i u utorak, u kopnenim krajevima, ne bi posramila niti nekog ljetnog mjeseca.

Dok god se ova duboka ciklona drži daleko na zapadu Europe, nama s juga pritječe toplina, zrak je suh, a vrijeme pretežno sunčano. Na nebu će biti prisutni jedino visoki koprenasti prozirni oblaci iz kojih ne pada kiša.

Jutro će diljem Hrvatske biti većinom sunčano. Na istoku i jugu vrlo vjerojatno i potpuno vedro. U srednjoj Dalmaciji te ponegdje u Slavoniji i Baranji zapuhat će slab do umjeren jugoistočni vjetar.

Inače, u većini zemlje bit će tiho pa je po kotlinama gorske Hrvatske te na sjevernom Jadranu mjestimice moguća i jutarnja magla, najizglednije uz zapadnu obalu Istre.

Temperatura će u ovim ranim satima biti na kopnu između 8 i 12, uključujući unutrašnjost Dalmacije i Istre, dok se na obali i otocima očekuje većinom između 11 i 15 stupnjeva.

U središnjoj Hrvatskoj i poslijepodne će prevladavati sunčano, povremeno uz malu naoblaku te vrlo toplo, ali i pomalo vruće. U zapadnim kopnenim krajevima temperatura može i do 31 stupanj.

Većinom sunčano vrijeme očekuje i Slavoniju i Baranju. Puhat će slab, u Podunavlju i umjeren jugoistočni vjetar, dok će najviša dnevna temperatura biti između 28 i 30 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj sutra pretežno ili djelomice sunčano. Sredinom dana na moru ponegdje umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar, a zapuhat će i u gorju. Temperatura, s primorske strane Velebita od 22 do 25, dakle ugodno, a s ove gorske, i sutra toplije nego na moru, bit će od 25 do 29.

U Dalmaciji također sunčano, poslijepodne na sjeveru regije uz tek malu do umjerenu naoblaku. Zapuhat će slab do umjeren vjetar s juga, a temperatura će biti od 22 do 25 stupnjeva. U zaleđu i 27.

Temperatura mora je većinom oko 16, 17 stupnjeva, još uvijek malo ispod vrijednosti koja se može preporučiti za kupanje, pa s otvaranjem sezone ipak budite malo oprezni. Bit će ljeta.

Uglavnom sunčano vrijeme očekuje nas i sljedećih dana. Prolazno će biti nešto naoblake s utorka na srijedu u zapadnim krajevima, pri čemu će biti moguć i poneki pljusak, no čini se ponajprije u gorju. Najvećim dijelom svih dana ipak suho. U utorak još ljetna temperatura, uz jugozapadnjak, a od srijede kad vjetar okrene na sjeveroistočni bit će manje toplo, ali ugodno.

I na Jadranu sljedećih dana većinom sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. U srijedu i četvrtak, prije u srijedu, može pasti i poneki pljusak, izglednije na sjevernom i srednjem dijelu. U utorak jugo, u srijedu na sjevernom Jadranu bura, koja će se u četvrtak proširiti na cijelu našu obalu, no čini se brzo i okrenuti na sjeverozapadnjak. Toplo uz dnevni maksimum temperature oko 24, 25 stupnjeva.

Veći dio sljedećeg tjedna dakle, vrijeme će biti pretežno sunčano. Sredinom jedino, mjestimice i poneki pljusak. Prema vikendu ponovno porast temperature.

U sljedećoj anketi možete glasati o tome što mislite o vrućinama u travnju?

