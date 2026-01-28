Plenković podržao Primorca za EIB, oporba negoduje: "Brod sigurno tone. Kvalificirana posada napušta brod"

Saborski Odbor za europske poslove podržao je u srijedu kandidaturu ministra financija Marka Primorca za mjesto potpredsjednika Upravnog vijeća Europske investicijske banke (EIB), a on je rekao da novu funkciju ne vidi kao odlazak s postojeće dužnosti nego kao dodatni iskorak i snaženje pozicije Hrvatske.

Na Odbor je Primorac stigao s premijerom Andrejom Plenkovićem koji je istaknuo kako je Hrvatska ostvarila nevjerojatan uspjeh u smislu pozicioniranja svojih dužnosnika u europske financijske institucije jer, uz Primorca, i guverner HNB-a Boris Vujčić na drugoj je čelnoj poziciji u okviru Europske središnje banke.

"Europska središnja banka je institucija u kojoj u Odboru guvernera sudjeluje naš guverner Vujčić koji ima četrnaestogodišnji staž u tom tijelu i na čelu HNB-a, a prije toga je bio i u dva mandata viceguverner, i trenutno je onaj guverner koji je najduže po stažu na takvoj dužnosti od svih članica eurogrupe. Dakle, nema nikog drugog trenutno službujućeg koji je tako dugo na toj funkciji, što znači da je osobno imao jedan poseban status, pa onda i reputaciju u okviru svojih kolega guvernera", rekao je premijer.

Što se tiče procedure kandidature za Europsku investicijsku banku, pojasnio je, sistem odabira potpredsjednika ide na temelju grupa i na temelju kvota, ali ponajviše na temelju financijskoga doprinosa kapitalu Europske investicijske banke, a Hrvatska je tu u skupini s Poljskom i Mađarskom. Sljedeći put kada će Hrvatska biti u mogućnosti istaknuti svog kandidata bit će za 15 godina. Premijer je istaknuo i da će Hrvatska u EIB-u u najužem vodstvu imati hrvatskoga predstavnika stručnjaka i za financije i za gospodarstvo koji će pomoći da ovu najjaču multilateralnu financijsku instituciju još bolje koristimo za hrvatske interese i različite projekte.

"Svi ga već manje više dobro poznate uz akademsku karijeru bio je i konzultant. Sad sam ja malo osvježio ovo što smo gledali prije par godina. On je praktički na neki način u okviru ovog razdoblja, od kad ja imam privilegiju biti predsjednik Vlade, bio s nama i više nego što sam se ja sad na prvu i sjetio. I od HZMO-a, HEP-a, Lutrije, bio je vanjski član ovdje različitih odbora u Saboru, bio je kod predsjednice. Uglavnom, dosta toga je on obavio i ja mu želim puno sreće, zahvaljujem i vjerujem da će dobiti vašu potporu", rekao je Plenković o Primorcu.

Primorac: Ovo nije odlazak s postojeće dužnosti već iskorak i snaženje pozicije RH

"Ne vidim ovo kao odlazak s postojeće dužnosti i prekidanja nekakvih veza, već kao dodatan iskorak i snaženje pozicije Republike Hrvatske u inozemstvu s ciljem stavljanja u funkciju svega onoga što nam je na raspolaganju kako bismo dodatno jačali gospodarski rast i naravno, razvijali hrvatsku ekonomiju", istaknuo je Primorac.

Saborska zastupnica SDP-a Sanja Bježančević pitala je premijera što će ova kandidatura donijeti Hrvatskoj za godinu dana.

"Brod sigurno tone. Kvalificirana posada napušta brod. Međutim, što radi kapetan? Reciklira", ustvrdila je. Premijer joj je odgovorio da je trebala biti s njim u Tuhelju da čuje svoje kolegice zastupnice i zastupnike, župane sjevera Hrvatske koliko su oni zadovoljni suradnjom s Vladom.

"Ne znam tko to može slušat, ali neka, ja dopuštam u demokraciji, to je vaša zadaća kao opozicije, brod tone, sve je crno. Mi smo sada na 78 posto prosjeka razvoja Hrvatske, ako je to da brod tone, dobro", uzvratio je Plenković.

Grmoja: Zašto su na odgovornim dužnostima ljudi odgovorni za inflaciju

Mostovog Nikolu Grmoju zanimalo je zašto se na odgovorne dužnosti biraju ljudi koji su odgovorni za inflaciju.

"Ljudi su zbunjeni. Pitaju me o čemu se ovdje radi. Plenković je optuživao HNB za inflaciju, da su oni odgovorni za inflaciju, da nije on, i onda guvernera iz te banke, prvog čovjeka HNB-a gura i lobira, a drugog čovjeka, Ćorića, postavlja na ključno mjesto u Vladi, na mjesto ministra financija", ustvrdio je Grmoja.

Premijer mu je odgovorio da se ljudi biraju na dužnosti u međunarodnim organizacijama koje imaju neku svoju misiju i zadaće, a ne da se u međunarodnim organizacijama bave "mikromanagementom hrvatskih tema".

"To je moj odabir, moja odgovornost kao predsjednika vlade. Biramo ljude koji su kompetentni", poručio je Plenković.

Slično pitanje imao je i Miro Bulj (Most) koji je tvrdio da premijer Vujčića nagrađuje dobrim mjestom iako je, kaže, odgovoran za inflaciju i uvođenje eura.

"Ima jedan dio gdje Špiro Guberina kaže Borisu Dvorniku: ima li koje bolje misto? Nije ovo dobro misto za Vujčića. Ovo je jedno bolje misto. Pozicionirati nekoga na drugo čelno mjesto ispod Christine Lagarde u Europskoj središnjoj banci možete samo ako imate nekog dobrog kandidata. Znači, stavili smo onoga koga smo mislili da može proć' i pogodili smo", odgovorio mu je premijer.

Zastupnike vladajuće većine zanimalo je hoće li nasljednik Marka Primorca nastaviti s izdavanjem državnih obveznica na što su od premijera dobili pozitivan odgovor.

"Svaki ministar dolazi igrati za tim, a tim ima svoj program. Svaki pojedanc može još donijeti malo soli i papra", istaknuo je Plenković.

Na jedno od pitanja zastupnice Marijane Petir odgovorio je i da Europska investicijska banka, koja se prije rata u Ukrajini smatrala "mirotvornom bankom", financira projekte dvojne namjene, pa tako može i one vezane uz obranu.

Primorac je istaknuo i da je EIB dosad za RH plasirala više od 10 milijardi eura za razne projekte među kojima je i Pelješki most, ali da svakako treba računati i na njezin doprinos kada je u pitanju poljoprivreda i klimatski ciljevi, ali i priuštivo stanovanje.