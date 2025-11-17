Svećenik se ispričao zbog objave o orašaru: "Ostajem pri svom mišljenju, ali..."

Josip Tomić, župnik Župe Brod na Kupi koji je na Facebooku pozvao na uklanjanje kipa orašara s trga u Brodu na Kupi, ispričao se zbog svoje objave.

"Dragi vjernici, iako i dalje ostajem pri svom mišljenju te stavu župnog vijeća u svezi s 'orašarom' i nekršćanskim ukrasima u javnom prostoru kojima se obilježava proslava kršćanskog Božića u našoj župi, nakon razgovora s nadbiskupom Matom upoznat sam s time da je moja objava, osobito njezin ton, izazvala nemir u dijelu javnosti te da su je neki doživjeli kao napad na sekularnost i ustavotvornost države", napisao je.

"U svojoj sam objavi koristio neprimjeren ton i izraze koji su mogli ostaviti dojam da dajem direktive gradskoj vlasti ili pozivam vjernike na građanski neposluh vlastima. Ispričavam se zbog uznemirenosti koja je kod nekih osoba nastala, jer mi to ni u kojem slučaju nije bila namjera. Nije mi bila nakana započinjati sukob, nego potaknuti na dublje proživljavanje otajstva Božića upozoravajući na gubljenje smisla Božića kroz komercijalizaciju. Ispričavam se svima koje sam svojim riječima povrijedio te koji nisu shvatili smisao objave", dodao je Tomić.

Župnik je jučer objavio da je orašar simbol zla i da nema nikakve veze s Božićem.

"Ovožupni ured u Brodu smatra sablažljivim i opasnim za javno ćudoređe postavljanje sadržaja koji ne pripadaju hrvatskoj uljudbi i identitetu i to u vremenu još prije svetog vremena adventa. Ističemo da hrvatski kulturni krug ne predviđa nikakvo ukrašavanje naselja prije Božića, jer isto onda poništava i ne uklapa se u pokorničko vrijeme iščekivanja Božića", napisao je u objavi za koju se danas ispričao.

"Ovaj ukras, tzv. orašar ne pripada hrvatskim i katoličkim načinima ukrašavanja javnih prostora za Božićno doba već je dio okultne i trgovačke prakse kojom se s javnih mjesta uklanja Onaj koji je smisao proslave Božića, Isus Krist čije rođenje slavimo", ustvrdio je.