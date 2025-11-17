Više od 30 godina tragaju za svojim najmilijima: "Vrijeme prolazi, mi starimo, a do istine još nismo došli. Kažu da je svejedno gdje pališ svijeću - nije"

Ruže su položile Udruga roditelja i obitelji nasilno odvedenih hrvatskih branitelja Vukovarske majke i Savez udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.
Najteže je bilo onima koji ni nakon 34 godine ne znaju sudbinu svojih najmilijih.
Hrvatska još uvijek traga za 1740 osoba.
"Vrijeme prolazi, mi starimo, odlazimo, a do istine jos nismo došli. Nama koji tražimo svoje najmilije jako je bolno jer stavljate ruže i palite svijeće na grobovima njihovih suboraca. Kažu da je svejedno gdje pališ svijeću, ali nije.
Onaj osjećaj u srcu, nije isto. Teško je, što smo stariji sve je teže", rekla je Marija Šestan, majka nestalog branitelja.
"Mučno, jako mučno. Moj otac Stipe je u Drugom svjetskom ratu dva starija brata izgubio i nikad ih nismo sahranili. A sada ja samo po Hrvatskoj tražim grobove svog oca i majke, cijeli svoj život. Molim dobre ljude ako netko nešto zna neka kaže, bit ću zahvalna", ispričala je Kata Lozančić, kći nestalih roditelja.