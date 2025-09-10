Milanović o Plenkoviću i Koaliciji voljnih: "Njegovi manekensko pojavljivanje na tim sastancima su njegova privatna stvar"

Predsjednik Zoran Milanović danas je u berbi grožđa.

Milanović sudjeluje u tradicionalnoj diplomatskoj berbi grožđa koja se svake godine organizira za šefove diplomatskih misija i međunarodnih organizacija akreditiranih u Republici Hrvatskoj.

Milanović je nakon berbe rekao kako je to još jedna podrška našim vinarima, no da vino još nije probao "Pa ne mogu pijan pred kamere. Što ne znači da ću pijan otići", rekao je kroz šalu. Pohvalio je i vinariju rekavši da ovakvih vina gotovo da i nema u dućanima. "Ljudi sve što naprave, to i prodaju".

Novinari su predsjednika uhvatili i za nekoliko kratkih izjava o aktualnostima te političkoj i sigurnosnoj situaciji.

I nama je pao dron

Upitan o situaciji u Poljskoj te je li potrebno sazvati Vijeće za nacionalnu sigurnost i je li potrebna aktivacija članka 4. Milanović je rekao da, kad god ga je sazvao, Plenković ga je ignorirao. "Što znači da čovjek s vremenom nauči, neće ići dvaput tamo gdje će dobiti udarce. Nema to u ovom trenutku smisla, Poljska je naša saveznica, tamo na granici se vodi rat", rekao je predsjednik.

"To je sve dio jednog ratnog napora u kojem jedna strana, a to je NATO, pomaže drugu stranu, a to je Ukrajina koja nije NATO, protiv koje se bori Rusija koja je napala Ukrajinu", dodao je i nagla

"Mračno vrijeme, opasno vrijeme. I nama je pao dron ovdje kraj studentsog doma i to se zaboravilo. Poljska nam je saveznica pa ćemo vidjeti što se tamo događa. Ne bih dramatizirao, ali treba biti oprezan. Tamo je i 70 naših ljudi, kao pomoć saveznici. To je proxy rat Amerike i Rusije i to će oni morati završiti. Europa neće, ne može i nije u stanju", kaže Milanović komentirajući obaranje ruskih dronova nad Poljskom.

Pretenciozna Koalicija voljnih

Ostvrnuo se i na Koaliciju voljnih. "To je okupljanje snaga, to nije pitanje podrške koja se daje kroz druge kanale, to je vrlo pretenciozna i zlorabljena fraza, Koalicija voljnih. Tko želi dati postrojbe za sutrašnji angažman NATO-a, ali izvan kišobrana NATO-a, u Ukrajini, tome je tamo mjesto", naglasio je predsjednik i ponovio kako Hrvatska neće biti dio toga, rekavši kako neke države dolaze na te sastanke s figom u džepu te da mi ne trebamo voditi takvu dvoličnu politiku.

Još je jednom naglasio da Hrvatska u tome neće sudjelovati. "Svi premijerovi manekenski angažmani i pojavljivanje na tim sastancima su njegova privatna stvar".

Izraelski ministar ljaga za Hrvatsku

Milanovića su pitali i o njegovoj oštroj reakciji na dolazak izraelskog inoministra u Hrvatsku. "To je ljaga za Hrvatsku. To je ministar jedne kriminalne vlade, to su manijakalni ubojice. Ne bih išao tako daleko da kažem da je to u Gazi genocid, jer sam uvijek oprezan oko te kategorizacije", naglasio je.

Milanović je domaćin Diplomatske berbe, dok je organizator Grad Jastrebarsko, a ovogodišnja Diplomatska berba u Jaski održat će se u vinogradu Vinarije Jagunić.