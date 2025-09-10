UŽIVO Ursula von der Leyen u europarlamentu upozorila: "Iscrtavaju se novi obrisi svjetskog poretka zasnovani na moći"

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u Europskom parlamentu govori o stanju Europske unije.

Redoviti godišnji govor predsjednika EK ključni je trenutak u demokraciji europskih zemalja, prilika je za definiranje prioriteta EU i najava novih inicijativa, stoji u najavi ovog dugo očekivanog i pomno praćenog govor o stanju Europske unije.

Poznat kao SOTEU, jednosatni govor označava službeni početak nove radne godine za institucije Unije.

Novi svjetski poredak

Ursula von der Leyen svoj je govor započela pozivom Europi da se bori za svoje mjesto u svijetu.

"Europa se bori za mir, bori se za cjelovitost našeg kontinenta, nemojte se zavaravati, ovo je naša budučnost", poručila je von der Leyen i naglasila kako je današnji svijet nemilosrdan. "Ne smijemo zatvarati oči pred problemima, naši građani to osjećaju, brinu se zbog beskonačne spirale događaja koju vide na vijestima", naglasila je.

"Iscrtavaju se novi obrisi svjetskog poretka zasnivani na moći. Svjetske su sile ili ambivalnetne ili neprijateljski nastrojene prema europskim zemljama. Zbog svega toga mora se pojaviti nova Europa", naglasila je.

Istaknula je kako Europa mora biti neovisna i snažna. "Europa je svaki put ostala ujedinjena i uspjela je i to isto moramo učiniti i sada. Pitam vas, je li Europa dovoljno odvažna za tu borbu?", zapitala je i istaknula kako je odluka jasna te se zalaže da jedinstvo među članicama EU.

Podsjetila je na teško stanje u Ukrajini, prije svega humanitarnu krizu koja najviše pogađa djecu te najavila pokretanje inicijative za povratak ukrajinske djece "Svako dijete mora biti vraćeno, ovaj rat mora završiti i mora osigurati mir", istaknula je, na što se dvoranom prolomio gromoglasni pljesak.

"26 zemlja je iskazalo spremnost za sudjelovanje kako bi ovaj rat završio, no vidjeli smo kako za Rusiju izgleda dipolimacija", podsjetila je von der Leyen na najnovije nemilosdne napade na civile u Ukrajini.

"Europa čvrsto stoji uz Poljsku", rekla je o najnovijem ruskom napadu dronovima koji su prešli noćas poljsku granicu. "Rusija mora platiti za nastalu štetu".