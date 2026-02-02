Znate li čemu služe ove oznake na cesti? Imaju važnu funkciju

Vozače ponekad na prometnicama zatekne nesvakidašnji prizor kada se uz uobičajne bijele linije nalaze i one crne boje.

Neki se u tim trenucima pitaju jesu li trake koje su napola bijele, a napola crne, namjerno tako iscrtane, je li se to dogodilo zbog prebojavanja linija ili ipak imaju neku svrhu?

Te crne linije na cesti nazivaju se kontrastne oznake na kolniku i koriste se za poboljšanje vidljivosti linija između prometnih traka. One pružaju bolji kontrast, posebno na svjetlijim kolnicima, piše denver7.com.

Crne linije na cesti Foto: Denver7.com / Jayson Luber

Također pomažu tijekom zore i sumraka. Kada je kut sunca nizak, poput izlaska i zalaska sunca, njegove zrake obasjavaju izravno oznake na kolniku, uzrokujući odsjaj i time smanjujući vidljivost oznaka. Vidljivost tradicionalnijih bijelih linija traka, poboljšava se korištenjem crne boje.

Posebno često se crne linije mogu vidjeti na američkim prometnicama.

Kontrastne oznake koriste se već gotovo 20 godina i ne pomažu samo vozačima pri slabom osvjetljenju ili nepovoljnim vremenskim uvjetima, već postaju sve važnije i za sustave pomoći pri održavanju vozne trake i u autonomnim sustavima za detekciju vozila.

Vjeruje se da kontrastne oznake na kolniku smanjuju broj sudara s nenamjernim napuštanjem prometnog traka.

Pročitajte i ovo Drakonske kazne Vinjete u Hrvatima omiljenoj zimskoj destinaciji skrivaju mnogo trikova: Na ovo posebno pripazite!

Pročitajte i ovo Hladnoća Stakla automobila zamrzavaju vam se iznutra: Evo zašto dolazi do toga i kako jednostavno riješiti problem