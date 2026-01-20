Vinjete u Hrvatima omiljenoj zimskoj destinaciji skrivaju mnogo trikova: Na ovo posebno pripazite!

Sezona je skijanja pa mnogi Hrvati odlaze ili planiraju zimski odmor u omiljenoj destinaciji - Austriji. Dobro je stoga upoznati se s pravilima oko kupnje vinjeta u toj zemlji.



Godišnja vinjeta može se kupiti još od početka prosinca, a pritom treba biti oprezan. Naime, brojni su internetski servisi za kupnju vinjeta, ali će vam oni nerijetko uzeti i dodatnu proviziju. Stoga je najsigurnije kupiti digitalnu vinjetu izravno od tvrtke ASFINAG, koja upravlja austrijskim autocestama.

Digitalne vinjete kupujte na online web stranici ASFINAG-a. Izravno na web stranici Asfinaga morate unijeti svoju registarsku oznaku, navesti adresu e-pošte i odabrati način plaćanja. Godišnja vinjeta za 2026. košta 106,80 eura i mora se aktivirati najkasnije do 1. veljače. Ona vrijedi 14 mjeseci, počevši od 1. prosinca prethodne godine pa sve do 31. siječnja godine nakon one na koju se odnosi, navodi HAK Revija.

Ima još "trikova" s austrijskim vinjetama kupljenima online. Zbog zakonskog prava na odustajanje od online kupnje u roku od 14 dana nakon transakcije, vinjete kupljene putem interneta postaju važeće tek 18 dana nakon kupnje. Iznimka su jedino jednodnevne i desetodnevne digitalne vinjete.

Vinjeta Foto: Profimedia

Za one koji žele godišnju vinjetu koja vrijedi odmah, preostaju benzinske postaje, kiosci i poslovnice austrijskog automoto kluba (ÖAMTC).



Dakle, godišnja vinjeta košta 106,80 eura, dvomjesečna će stajati 32 eura, desetodnevna vinjeta će biti 12,80 eura dok jednodnevna digitalna vinjeta košta 9,60 eura. Detaljne informacije o svim kategorijama vozila mogu se pronaći i na službenom portalu oesterreich.gv.at.

Visoke kazne

Kako na više od 2200 kilometara austrijskih autocesta redovito patrolira stotinjak djelatnika Službe za nadzor, a tu je i dvadesetak automatskih kamera kojima se redovito mijenjaju lokacije vožnja bez vinjete sigurno nije pametan potez. Kazna za vožnju bez nje ili ukoliko je neispravno zalijepljena je 120 eura za osobna vozila. Ukoliko se kazna ne podmiri na licu mjesta, pokreće se upravni postupak u kojem ona može doseći i 3000 eura.

Vinjete ne pokrivaju sve dionice autocesta. Potrebno je platiti dodatnu cestarinu uglavnom za tunele ili dionice koje su u pograničnim zonama. Za te dionice također postoji mogućnost online plaćanja ili standardno na naplatnim kućicama.

