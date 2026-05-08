Žiri Bijenala podnio ostavku, Hrvatska među zemljama koje bojkotiraju ceremoniju: "Ne može se relativizirati ta strašna agresija"

Političkih prijepora nije lišen 61. Venecijanski bijenale, najvažnija svjetska smotra suvremene umjetnosti, gdje je u petak otvoren i hrvatski paviljon.

Dio europskih zemalja, među njima i Hrvatska, odbio je sudjelovati na službenoj ceremoniji zbog prisutnosti Rusije.

Hrvatska ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek pridružila se zajedničkoj izjavi europskih ministara kulture u kojoj se ističe da umjetnička sloboda ne smije prikrivati agresiju i ratne zločine. Zbog sudjelovanja Rusije i Izraela ostavku je dao i međunarodni žiri, pa će nagrade ove godine dodjeljivati publika.

Hrvatsku predstavlja umjetnica Dubravka Lošić instalacijom Potaknuta strahom i ljepotom.

Između politike i umjetnosti

U venecijanskom sjedištu UNESCO-a, Palači Zorzi, bila je i reporterka Dnevnika Nove TV Ana Vela, koja je o svemu razgovarala s Obuljen Koržinek te Lošić.

Ministrica Obuljen Koržinek potpisala je zajedničku izjavu s ministrima kulture ostalih europskih zemalja, a objasnila je da su time htjeli poslati jasnu poruku o odnosu prema Rusiji.

"Htjeli smo poručiti da se ne može relativizirati strašna agresija Rusije na Ukrajinu i da se ništa nije promijenilo od prošle godine kad Rusija nije bila pozvana", rekla je Obuljen Koržinek.

Istaknula je da Venecijanski bijenale nije obična izložba jer na njemu nastupaju nacionalni paviljoni, odnosno države dobivaju pozivnicu, a potom biraju umjetnike i kustose.

"I to sam rekla i u svom govoru - umjetnost vrlo često progovara o osjetljivim temama, o političkim temama, umjetnici znaju biti vrlo angažirani, ali umjetnost se ne smije politizirati, a ovdje se dogodilo upravo to", poručila je ministrica.

Dodala je da je dio paviljona bio zatvoren u znak prosvjeda te da nitko od njih neće doći na službeno otvorenje koje se održava u subotu. Osvrnula se i na ostavku žirija, koju je nazvala udarcem za Bijenale, ali prije svega za umjetnike.

"Osim toga, žiri je nažalost dao ostavku, što je opet jedna pljuska Bijenalu, ali zapravo najveći udarac za umjetnike kojima je ovo vrhunac karijere", rekla je Obuljen Koržinek.

Na pitanje postoji li kontradikcija između stava prema Rusiji i prošlogodišnjih poruka o važnosti umjetničke slobode na festivalu u Cannesu, ministrica je odgovorila da je riječ o različitim stvarima.

"Upravo ovo mjesto je mjesto slobode, umjetničkih izričaja najnevjerojatnijih i najrazličitijih pogleda na svijet, na umjetnost", rekla je.

Objasnila je da problem vidi u tome što je poziv upućen Rusiji kao državi.

"Ovdje se radilo o tome da je tu došao poziv Rusiji kao državi i mi mislimo da državi koja na takav način ugrožava ne samo Ukrajinu nego i sve nas nije mjesto na ovakvoj smotri. Ali apsolutno svi stojimo iza slobode izražavanja, one vrijednosti koju smo dosegli i koju ćemo njegovati i čuvati", poručila je ministrica.

Hrvatska se ove godine prvi put predstavlja u Palači Zorzi. Obuljen Koržinek istaknula je da je riječ o prostoru koji je posvećen miru, dijalogu, kulturi i baštini.

"Drago mi je što smo baš u ovoj palači dobili prostor i mislim da se kroz radove Dubravke Lošić, postav i kustosku koncepciju Branka Franceschija, može upravo prepoznati ta snaga umjetnosti koja govori sama za sebe", rekla je.

Dodala je da je hrvatska izložba već na otvorenju i predotvorenju privukla velik broj posjetitelja.

Umjetnica Dubravka Lošić, koja ove godine predstavlja Hrvatsku, rekla je da joj je sudjelovanje na Bijenalu velika čast, ali i odgovornost.

"Nekako sam bila već zahvalna gospodinu Franceschiju što me predložio. I baš smo o tome razgovarali, tako da sam ishod više mi nije bio važan. Ali kad se dogodio, presretna sam i nekako osjećam veliku odgovornost", rekla je Lošić.

Istaknula je da je zadovoljna izložbom i da joj se sudjelovanje na Bijenalu čini kao prirodan nastavak njezina umjetničkog puta.

"Mislim da sam donekle ispunila očekivanja ili potpuno, ali ja sam zadovoljna i sretna. Meni se čini nekako jedan prirodan tijek nakon mojih skoro četrdeset godina stvaranja", zaključila je Lošić.