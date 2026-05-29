Nastavlja se iznadprosječno toplo vrijeme, ali ne i suho: Evo gdje je najveća šansa za jaču kišu

Vrijeme je sunčano, vrlo toplo i vruće. Za kraj svibnja svakako iznadprosječno, a toplije od uobičajenog u cijeloj Europi, prema najavama Europskog centra za srednjoročnu prognozu vremena, nastavit će se i tijekom lipnja. U sljedećem tjednu, uz toplinu, dobar dio kontinenta može očekivati i višak oborine, izuzev Mediterana gdje ostaje suho. Jača kiša, u obliku pljuska bit će moguća i u nekim našim krajevima: na sjeverozapadu, u Gorskom kotaru, na sjevernom Jadranu. U lipnju je oborina najčešće upravo pljuskovite naravi, pa veće količine mogu pasti i na malom prostoru i u kratko vrijeme.

Sljedeći tjedan će tako, u svakom slučaju vremenom biti primjereniji dobu godine nego ovaj. To znači, bit će i dosta sunca, i topline, ali i nestabilno, što je za lipanj karakteristično, pa se gotovo svakodnevno, barem negdje u zemlji mogu očekivati i pljuskovi s grmljavinom. Razlog je u slabljenju snažnog termobaričkog grebena i povlačenju afričkog zraka južnije, s čim se u Europi otvara prostor prodorima vlažnog, nestabilnog zraka s Atlantika.

U subotu ujutro prevladavat će sunčano, na kopnu pomalo friško, kao i u petak, na moru vrlo ugodno. U početku, duž obale još malo bure, potom će puhati sjeverozapadnjak kojeg povremeno može biti i u kopnenom području, ponajprije u Slavoniji. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti će biti od 9 do 14, u gorskoj Hrvatskoj moguće malo niža, dok se na Jadranu očekuje većinom između 18 i 23 stupnja.

U središnjoj Hrvatskoj sunčano će prevladavati i poslijepodne, s tim da će prolazno biti umjerene ili povećane naoblake, dok prema večeri stoji i mala mogućnost za poneki pljusak, izglednije na krajnjem sjeveru. Temperatura, oko 30 stupnjeva.

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavat će sunčano, isto tako u dijelu dana uz prolazno umjerenu i povećanu naoblaku. Poneki pljusak, možda, navečer. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura će biti oko 30 stupnjeva.

Dosta sunca očekuje i gorsku Hrvatsku i sjeverni Jadran. Tu i tamo, poneki oblak. Na moru će ujutro puhati bura, a potom, veći dio dana, sjeverozapadnjak i zapadnjak. Najviša dnevna temperatura će biti od 26 do 30 stupnjeva. Više vrijednosti rezervirane su za more.

Najsunčanije i u subotu očekuje se u Dalmaciji. Osobito na jugu. I ovdje ujutro još malo bure, a potom slab i umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. 30-ak stupnjeva u najtoplijem dijelu dana bit će i u najvećem dijelu Dalmacije.

Temperatura mora je između 19 i 23 stupnja. Malo toplije, na sjevernom Jadranu.

Prosječni dnevni UV-indeks u subotu visok ili vrlo visok.

Tri dana kopno

Od nedjelje će vrijeme biti nestabilnije. U kopnenom području uglavnom djelomice sunčano; malo kiše ponedje je moguće već u noći na nedjelju, no više nestabilno će svakako biti od sredine dana kad se mogu očekivati pljuskovi s grmljavinom, ponegdje moguće izraženiji. U nedjelju će još, kao i u subotu biti oko 30 stupnjeva, a potom se u sljedećem tjednu očekuje ipak malo manje toplo, no i dalje je to iznad prosjeka za početak lipnja. Bit će oko 26, 27 stupnjeva.

Tri dana more

Pljuskova može biti i na Jadranu, no manje učestalo; svakako će biti sunčanije, osobito u Dalmaciji, dok su pljuskovi praćeni grmljavinom početkom tjedna izgledniji na sjevernom Jadranu. U nedjelju će zapuhati slab do umjeren jugozapadnjak, a od ponedjeljka i jugo. Temperatura se na moru neće značajnije mijenjati. Blizu 30 stupnjeva, otprilike bit će u najtoplijem dijelu dana.

Sljedeći tjedan

Sredina tjedna još izgleda dosta nestabilno, tad su pljuskovi praćeni grmljavinom izgledni i u Dalmaciji, dok bi u drugoj polovici tjedna, prema trenutnoj prognozi bilo mirnije.