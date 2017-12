Srušena stabla i danas stvaraju probleme na nekim lokalnim prometnicama. U Gorskom kotaru od ranog jutra pada snijeg, a temperatura se spustila ispod nule.

Zbog srušenih stabala neke lokalne ceste u Gorskom kotaru i dalje su neprohodne. Od ranog jutra na ovom području pada snijeg, a temperatura se spustila na minus jedan stupnjeva Celzijevih. Snijeg otežava promet u Gorskom kotaru, izvijestio je HAK.

U utorak poslijepodne čabarski kraj dobio je električnu energiju, a radi se na uklanjanju problema na području općine Moravice i Vrbovskog.

Škola u Vrbovskom danas ne radi jer se radi na saniranju krova kojeg je u utorak oštetio snažni vjetar.

Podsjetimo, primorsko-goranski župan Zlatko Komadina proglasio je u utorak popodne elementarnu nepogodu za područje Gorskog kotara zbog velikih šteta prouzrokovanih olujnim vjetrom i kišom.

Oprezno u prometu

HAK javlja da mokrih i skliskih kolnika od kiše ima u većem dijelu zemlje. Vozačima savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te na put ne kreću bez zimske opreme.

Ukoliko danas planirate putovanje prije polaska svakako provjerite stanje na cestama.

Kakvo nas vrijeme očekuje?

Srijeda će biti pretežno oblačna, mjestimice s kišom, u unutrašnjosti ponegdje i snijegom, uglavnom u gorju. Poslijepodne i navečer oborine će biti još uglavnom na istoku i jugu zemlje, a mjestimice se očekuje i djelomično razvedravanje.

Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjeren do jak južni i jugozapadni vjetar u postupnom slabljenju i okretanju na sjeverozapadni. Temperatura zraka na kopnu kretat će se uglavnom između 1 i 6, na Jadranu od 10 do 16 °C.

U četvrtak nas očekuje umjereno i pretežno oblačno vrijeme, a na Jadranu i područjima uz obalu mjestimice s kišom. Oborina će biti češća na sjevernom Jadranu i u gorskim predjelima.

Puhat će umjeren do jak jugozapadnjak, u gorju s olujnim udarima, a na Jadranu jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka kretat će se od -1 do 4, na Jadranu od 7 do 12, a najviša dnevna od 8 do 12, Jadranu između 11 i 16 °C.