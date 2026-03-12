Obavijesti Foto Video Pretražite
Sunčan vikend uz jutarnju maglu, od ponedjeljka stiže jače pogoršanje i pad temperatura

Piše DNEVNIK.hr, 12. ožujka 2026. @ 21:43 komentari
Kišni dan, ilustracija
Kišni dan, ilustracija Foto: Ranko Suvar/Cropix
Iako će subota i nedjelja donijeti tek rijetke lokalne pljuskove, već početkom tjedna stiže drastičan preokret uz kišu, grmljavinu i osjetan pad temperatura, a u gorju je moguć i snijeg. Više u prognozi meteorologa Dnevnika Nove TV Nikole Vikića - Topića.
