Sunčan vikend uz jutarnju maglu, od ponedjeljka stiže jače pogoršanje i pad temperatura

Malo se destabilizirala atmosfera posljednjih nekoliko dana. Iako i dalje imamo mnogo sunčanih razdoblja, sve češće javljaju se i lokalni pljuskovi. Ni sutra se ne mogu isključiti, iako je malo manja vjerojatnost za njih - no opet ćemo imati češću maglu u jutarnjim satima, pa treba biti oprezan u prometu.

Ujutro će tako biti stabilno. Na Jadranu sunčano i ugodno, samo uz malo oblaka. Puhat će slaba bura – uz najnižu temperaturu oko 10.

U kopnenim predjelima ponegdje sunce, ponegdje magla. Magla će češća biti uz Savu, Dravu i Unu gdje se lokalno može zadržavati sve do 9 sati. No općenito će se tijekom prijepodneva razvedravati, uz sve više sunca. Jutro će biti pomalo svježe, između 3 i 6 Celzijevih stupnjeva.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti pretežno sunčano, uz umjerenu naoblaku. Ipak, postoji i mala mogućnost za kratak, lokalni pljusak, ponajprije u južnijim predjelima. Vjetar će biti slab, a najviša temperatura oko 17.

Slično u Slavoniji, Baranji i Srijemu, djelomice do pretežno sunčano, s time da je ovdje malo veća vjerojatnost za kratkotrajne pljuskove, osobito oko Slavonskog gorja te u Posavini, a poneki može doći i do Podravine. Puhat će slab vjetar, južnih smjerova, uz temperaturu od 17 do 19.

U Istri, Primorju i na Kvarneru sunčano i toplo, uz malo oblaka. Pri tome je kratak pljusak moguć rano popodne u unutrašnjosti Istre. Nakon slabe jutarnje bure, oko podneva će zapuhati maestral. Temperatura rasti će do 16, 17.

U Gorskoj Hrvatskoj pretežno sunčano, ali uz malo više oblaka i veću mogućnost za kraće lokalne pljuskove, osobito u Lici. Ipak, i ovdje će posvuda biti iznadprosječno toplo, između 13 i 15 Celzijevih stupnjeva.

U Dalmaciji sutra sunčano, na obali i pretežno vedro, a u unutrašnjosti uz umjerenu naoblaku i kraće, lokalne pljuskove, ponajprije uz samu granicu s Bosnom i Hercegovinom. Sredinom dana će zapuhati slab maestral i bit će ugodno toplo, 17 i 18 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

Vikend će na kopnu biti pretežno sunčan i topao. Mjestimice uz popodnevne pljuskove, češće u subotu nego u nedjelju. Nedjelja će biti sunčanija. Zatim početkom sljedećeg tjedna stiže jače pogoršanje, s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Tad će zapuhati umjeren do jak sjeverac i zahladnjet će. U gorju može pasti i malo snijega.

Na Jadranu će subota biti promjenjiva, uz više oblaka i povremene pljuskove. U nedjelju je znatno manja mogućnost za njih, i bit će više sunca. Jugo će oba dana puhati umjereno do jako. U ponedjeljak se vrijeme kvari, naoblačit će se, kiša će biti češća, a navečer će zapuhati i bura.

Vikend će u svakom slučaju proći uz puno sunčanih razdoblja. Ipak, lokalno će biti i kiše te kratkotrajnih pljuskova. Oni su vjerojatniji u subotu, osobito na Jadranu te u Gorskom kotaru i Lici. U nedjelju će biti više sunca i manja je mogućnost za kišu.