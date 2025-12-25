Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
neprilagođena brzina

Strava u Karlovcu: Udario u stup, sletio u provaliju i poginuo

Piše M. T., 25. prosinca 2025. @ 11:52 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Ranko Suvar/Cropix
U teškoj prometnoj nesreći u Karlovcu poginuo je muškarac.
Najčitanije
  1. Hitna pomoć i policija, ilustracija
    Kod Našica

    Horor na istoku Hrvatske: Otrovana cijela obitelj, među njima i dvoje djece. Kad je serviser ušao u kuću...
  2. Miro Bulj
    Gradski šerif

    Bulj potjerao romski orkestar iz Sinja: "Pjevanje te pjesme nije primjereno"
  3. Donald i Melania Trump
    Iz Bijele kuće

    Internet gori: Trumpovi objavili božićnu čestitku, komentari su urnebesni
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Zbog neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad vozilom: Vozač poginuo u teškoj nesreći u Karlovcu
neprilagođena brzina
Strava u Karlovcu: Udario u stup, sletio u provaliju i poginuo
Uhićeni dekan Stomatološkog fakulteta u Sarajevu i glavna prosvjetna inspektorica zbog sumnji na zloupotrebu položaja
U susjedstvu
Uhićeni dekan Stomatološkog fakulteta i glavna prosvjetna inspektorica, pod istragom i ministrica
Užas na cesti na Badnjak: U frontalnom sudaru poginulo šest ljudi
tragedija u poljskoj
Užas na cesti na Badnjak: U frontalnom sudaru poginulo šest ljudi
Zamalo tragedija, majka upozorila na opasnost u božićnim poklonima: "Ne želim da se to dogodi bilo kojem drugom roditelju"
Obratite pozornost!
VIDEO Zamalo tragedija, majka upozorila na opasnost u božićnim poklonima: "Ne želim da se to dogodi bilo kojem drugom roditelju"
Ruski nuklearni bombarderi letjeli iznad Skandinavije
planirani let
Ruski nuklearni bombarderi letjeli iznad Skandinavije
Uhićeno 115 ljudi, planirali napade za Božić i Novu godinu
privođenja u istanbulu
Uhićeno 115 ljudi, planirali napade za Božić i Novu godinu
Peteročlana obitelj kod Našica otrovala se ugljikovim monoksidom
Kod Našica
Horor na istoku Hrvatske: Otrovana cijela obitelj, među njima i dvoje djece. Kad je serviser ušao u kuću...
Bulj potjerao romski orkestar s ulica grada: "Pjevanje te pjesme nije primjereno"
Gradski šerif
Bulj potjerao romski orkestar iz Sinja: "Pjevanje te pjesme nije primjereno"
Internet gori: Trumpovi objavili božićnu čestitku, komentari su urnebesni
Iz Bijele kuće
Internet gori: Trumpovi objavili božićnu čestitku, komentari su urnebesni
Sud odbio prijedlog Beroševe obrane za izdvajanje dokaza
afera Mikroskopi
Donesena važna odluka na suđenju Berošu: Sve je zakonito!
Prijeti li novi prometni kolaps na granicama?
novi sustav kontrole
Najavili blokadu (i) hrvatske granice: "Svi će kamioni stati, nastat će kolaps!"
Provjerite listiće! Netko je osvojio veliki dobitak na lutriji
Na sam Badnjak
Provjerite listiće! Netko je osvojio veliki dobitak na lutriji
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Peteročlana obitelj kod Našica otrovala se ugljikovim monoksidom
Kod Našica
Horor na istoku Hrvatske: Otrovana cijela obitelj, među njima i dvoje djece. Kad je serviser ušao u kuću...
Internet gori: Trumpovi objavili božićnu čestitku, komentari su urnebesni
Iz Bijele kuće
Internet gori: Trumpovi objavili božićnu čestitku, komentari su urnebesni
Bulj potjerao romski orkestar s ulica grada: "Pjevanje te pjesme nije primjereno"
Gradski šerif
Bulj potjerao romski orkestar iz Sinja: "Pjevanje te pjesme nije primjereno"
show
Andrea Šušnjara proslavila prvu godišnjicu solo karijere koncertom u Splitu
emocije na vrhuncu
Naša pjevačica prekinula koncert zbog suza koje nije mogla zaustaviti: "Na to ne mogu ostati imuna"
Nikoli Grmoji uoči Badnjaka preminula punica
''čekaj nas gore...''
Nikola Grmoja uoči blagdana objavio pretužnu vijest: ''Sprovod na Badnjak, na prvu nespojivo...''
Oglasila se Maja Šuput zbog incidenta na božićnom domjenku ZET-a
incident šokirao hrvatsku
Oglasila se Maja Šuput nakon skandala na božićnom domjenku ZET-a, imala je slično iskustvo
zdravlje
Ovaj faktor ubrzava Alzheimerovu bolest – a mnogi ga ignoriraju!
Šokantni podaci nove studije
Ovaj faktor ubrzava Alzheimerovu bolest – a mnogi ga ignoriraju!
Znanstvenici šokirani: Stari lijek za tlak mogao bi usporiti jedan od najopasnijih tumora mozga!
Koristi se desetljećima
Znanstvenici šokirani: Stari lijek za tlak mogao bi usporiti jedan od najopasnijih tumora mozga!
Kuglice od keksa i čokolade koje nestanu za pet minuta – donosimo 5 neodoljivih recepata bez pečenja
Svi ih obožavaju
Kuglice od keksa i čokolade koje nestanu za pet minuta - donosimo 5 neodoljivih recepata bez pečenja
zabava
Spremila mu kolač, a on joj iskreno odgovorio i osvojio cijeli Balkan
Urnebesno
Spremila mu kolač, a on joj iskreno odgovorio i osvojio cijeli Balkan
Kviz koji je sve osim lagan - samo za prave znalce
Pokažite što znate!
Kviz koji je sve osim lagan - samo za prave znalce
Zaboravite odmor – ovaj kviz natjerat će vas da razmišljate
Pokažite što znate!
Zaboravite odmor – ovaj kviz natjerat će vas da razmišljate
tech
Obitelj ga je tražila gotovo 30 godina, a njegov pronalazak iznenadio je sve
U potpunosti isti
Obitelj ga je tražila gotovo 30 godina, a njegov pronalazak iznenadio je sve
Bankrot kompanije koja je popularna i u Hrvatskoj: To je “tragedija za potrošače”
Jeste koristili njihove proizvode?
Bankrot kompanije koja je popularna i u Hrvatskoj: "To je tragedija za potrošače"
Promjena koja se neće svima svidjeti: Evo što više nećete moći raditi na Instagramu
Ograničenje
Promjena koja se neće svima svidjeti: Evo što više nećete moći raditi na Instagramu
sport
Poražavajuće riječi iz Real Madrida: "Modrić je bio glavni autoritet, a sada..."
Odbacili ga
Poražavajuće riječi iz Madrida: "Modrić je bio glavni autoritet, a sada..."
Ako Dalić odluči otići, ovo je prvi favorit za novog izbornika Hrvatske
SPREMAN JE
Ako Dalić odluči otići, ovo je prvi favorit za novog izbornika Hrvatske
Dragulj bira između Njemačke i Hrvatske: “Vanserijski veznjak, novi Bernardo Silva”
nećak bivšeg vatrenog
Dragulj bira između Njemačke i Hrvatske: “Vanserijski veznjak, novi Bernardo Silva”
tv
MasterChef: Krunoslav Jarić u intervjuu za novatv.hr nakon eliminacije iz MasterChef kuhinje
SAZNAJTE VIŠE!
Krunoslav otkrio tko bi sljedeći mogao napustiti MasterChef! "Ja sebe gledam u njezinom rangu"
MasterChef: Endrina Muqaj prva je polufinalistica MasterChefa, a Krunoslav Jarić napustio natjecanje!
JOŠ MALO!
Endrina Muqaj prva je polufinalistica MasterChefa, a Krunoslav Jarić napustio natjecanje!
MasterChef: Pobjeda koja je ostavila itekako gorak okus u ustima! "Uopće mi ovo nije nagrađujuće!"
ŠOK
Pobjeda koja je ostavila itekako gorak okus u ustima! "Uopće mi ovo nije nagrađujuće!"
putovanja
Kako ispeći meso za blagdane?
Mmm, tako dobro!
Hrskava kožica, a meso mekano kao maslac! Evo kako možete napraviti savršeno pečenje za blagdane
Savršeno pečeni odojak: 5 savjeta za mekano meso i najhrskaviju koricu
Topi se u ustima
Savršeno pečeni odojak: 5 savjeta za mekano meso i najhrskaviju koricu
Novi najbrži vlak na svijetu: Pogledajte kako izgleda unutrašnjost "metka" koji će juriti brzinom od 450 kilometara na sat
CR450
Novi najbrži vlak na svijetu: Pogledajte kako izgleda unutrašnjost "metka" koji će juriti brzinom od 450 kilometara na sat
novac
Kina preuzima vodeću ulogu u proizvodnji i izvozu automobila – loše vijesti za Europu, ali i za samu Kinu
nema pobjednika
Kina preuzima vodeću ulogu u proizvodnji i izvozu automobila – loše vijesti za Europu, ali i za samu Kinu
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Larry Ellison odlučio osobno jamčiti s 40 milijardi dolara za preuzimanje Warner Bros Discoveryja
Bitka se nastavlja
Larry Ellison odlučio osobno jamčiti s 40 milijardi dolara za preuzimanje Warner Bros Discoveryja
lifestyle
Foto čestitke za Božić
Sretan Božić!
12 čestitki koje možete preuzeti i dragim ljudima poslati za Božić
Božićne čestitke za preuzimanje
30 čestitaka
Za najljepše želje: Božićne čestitke koje možete preuzeti i poslati dragim ljudima
Sretan Božić: Čestitke
Sretan Božić!
Sretan Božić! Preuzmite ove čestitke i pošaljite ih dragim ljudima za Božić
sve
Andrea Šušnjara proslavila prvu godišnjicu solo karijere koncertom u Splitu
emocije na vrhuncu
Naša pjevačica prekinula koncert zbog suza koje nije mogla zaustaviti: "Na to ne mogu ostati imuna"
Nikoli Grmoji uoči Badnjaka preminula punica
''čekaj nas gore...''
Nikola Grmoja uoči blagdana objavio pretužnu vijest: ''Sprovod na Badnjak, na prvu nespojivo...''
Kako ispeći meso za blagdane?
Mmm, tako dobro!
Hrskava kožica, a meso mekano kao maslac! Evo kako možete napraviti savršeno pečenje za blagdane
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene