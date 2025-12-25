Strava u Karlovcu: Udario u stup, sletio u provaliju i poginuo

Teška prometna nesreća s kobnim ishodom dogodila se u utorak poslijepodne u Karlovcu. Kako je izvijestila policija, jučer 24. prosinca oko 15:12 sati na državnoj cesti D1, na Prilazu Većeslava Holjevca, 52-godišnji vozač teretnog vozila karlovačkih registarskih oznaka izgubio je nadzor nad vozilom zbog neprilagođene brzine.

Kretao se iz smjera Ulice kralja Tomislava prema Ulici Ante Starčevića, a prilikom prestrojavanja iz lijevog u desni prometni trak vozilo je počelo zanositi. Teretnjak je potom sletio s kolnika, udario u metalni rasvjetni stup, a zatim se survao niz zemljanu strminu, koja je oko četiri metra niža od razine ceste, gdje je udario u metalnu panel-ogradu.

Nažalost, vozač je u nesreći smrtno stradao. Očevidom je utvrđeno i da nije koristio sigurnosni pojas.

Policija je o događaju obavijestila nadležno državno odvjetništvo, kojem će biti proslijeđeno izvješće o nesreći.