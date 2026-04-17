Pao ključni prodajni sustav: "Trenutno sve stoji. Nema carinjenja, nema isporuka"

Veliki problem nastao je u prodaji rabljenih vozila. Trgovci ne mogu isporučiti prodana vozila kupcima jer je pao ključni sustav za prodaju. Iako tvrde da inače dobro funkcionira, smatraju da bi dugoročno rješenje moglo biti u osnivanju nove, hrvatske tvrtke.

Već gotovo tjedan dana sustav za prodaju rabljenih automobila nije dostupan.

"Svakako šteti nama, šteti kupcima jer jednostavno u ovom trenutku isporuka automobila iz unosa nam je onemogućena. Radimo svakodnevno, pokušavamo komunicirati sa Carinom, sa Eurotaxom da nađemo nekako zajedničko rješenje. Međutim, do danas to još nismo uspjeli", rekao je Pero Klarić, trgovac automobilima.

Softver trgovcima služi da se lakše snađu u pronalaženju rabljenog automobila diljem Europe. Sadrži i sav popis opreme, kao i cijenu vozila kroz povijest, ali i izračun poreza prilikom uvoza u Hrvatsku. Ali bez tog sustava, proces kupnje dodatno se otežava.

"Trenutno sve stoji. Znači nema carinjenja, nema isporuka vozila. Dok se ne uspostavi kontakt s tim stranim isporučiteljem softvera, nije moguć rad", rekao je Hrvoje Paver iz Sektora za trgovinu, HGK.

