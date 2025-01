Premijer Andrej Plenković razriješit će s mjesta potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Josipa Dabru, s kojim je sinoć razgovarao te od njega zatražio da podnese ostavku što je Dabro potom i učinio, izjavio je glasnogovornik Vlade Marko Milić.

Brzoj ostavci Josipa Dabre koja se doslovno dogodila preko noći kumovala je, objavio je Jutarnji list, njegova navika da na potpuno neprimjerenim mjestima puca iz oružja, to snima i onda dijeli prijateljima.

Jutarnji piše kako je sinoć iz raznih zatvorenih grupa počelo izlaziti još snimaka Josipa Dabre koji je očigledno sebe volio snimati dok puca. Dabro je za objavljivanje snimke optužio Marija Radića.

On pak tvrdi da to nije istina i da snimke nije dobivao samo on.

Plenković je saznao za te snimke te je od Dabre zatražio da odmah podnese ostavku.

Jedan od sugovornika Jutarnjeg lista, koji je dobro upućen u zbivanja u vladi, kaže kako je objavljena snimka bila pravno, politički i moralno neobranjiva, ali da su snimke koje javnost još nije vidjela bile kap koja je prelila čašu.

Predsjednik DP-a Ivan Penava održao je presicu i rekao kako Dabro ostaje u PR-u i da će biti u Saboru. Koalicija je stabilna, napomenuo je.