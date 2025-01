Skandalozna snimka potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede Josipa Dabre u kojoj puca iz pištolja pojavila se u javnosti. U snimci ministar spominje Marija, a bitan Mario u njegovom političkom životu bio je Mario Radić koji mu je u Domovinskom pokretu bio potpredsjednik stranke. Sada je Radić predsjednik stranke Domino i saborski zastupnik.

"Ja sam od njega takvih snmaka dobivao više komada. Ne znam kome je on sve slao te snimke, on je često znao pucati iz vatrenih oružja", rekao je Mario Radić za Dnevnik Nove TV.

Kaže da ne zna je li imao tu snimku: "Trebao bih pregledati telefon."

"Ne znam jesam li ja taj Mario kojeg spominje u videu. Ako jesam, to je prijetnja po meni, ali koliko ja znam on je imao konflikt i s Mariom Banožićem, zbog kojeg je izašao iz HDZ-a. Koliko ja vidim to je auto Passat koji je on kupio prošle zime tako da to može biti jedino prošle godine, ljetno doba. Koje vrijeme ne znam", zaključio je Mario Radić.

Josip Dabro sam je potvrdio autentičnost snimke, a DORH je zbog nje naložio istragu protiv Dabre.

