HGSS i vojni helikopter u akciji: Spašena ozlijeđena žena na Južnom Velebitu

Pripadnici 385. Eskadrile transportnih helikoptera 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s helikopterom Mi-171 Sh angažirani su u nedjelju popodne u akciji spašavanja ženske osobe koja je ozlijeđena na Južnom Velebitu.

Na teren su izašli zajedno s pripadnicima Zapovjedništva specijalnih snaga te pripadnicima Hrvatske gorske službe spašavanja na području Svetog Brda na Južnom Velebitu.

Na zahtjev Operativnog centra civilne zaštite oko 14 sati bio je angažiran helikopter HRZ-a Mi-171 Sh koji je prevezao dva pripadnika Zapovjedništva specijalnih snaga i četiri pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja do Svetog Brda.

Naime, dva pripadnika HGSS stanice Gospić koji su na mjesto nesreće stigli pješice zbrinuli su ozlijeđenu osobu na području Svetog Brda te ju je preuzeo tim i helikopter HRZ-a koji je prevezao ozlijeđenu osobu u vojarnu "Pukovnik Mirko Vukušić" u Zemuniku.

U vojarni u Zemuniku u 15:17 sati ozlijeđenu osobu preuzeo je tim Hitne pomoći.

"Ova akcija je još jedan primjer brze i pravovremene akcije pripadnika Hrvatske vojske te izvrsne koordinacije i suradnje s Hrvatskom gorskom službom spašavanja u pružanju pomoći unesrećenima", poručili su iz Ministarstva obrane.