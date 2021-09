Poznati sociolog Bruno i njegova supruga Maja Šimleša, veliki humanitarci, sredinom kolovoza započeli su svoju humanitarnu avanturu kojom će prehodati Hrvatsku od Rta Kamenjak do Prevlake. Jedna od najzahtjevnijih ruta u Hrvatskoj - Via Adriatica, proteže se kroz svih sedam priobalnih županija i čak 14 planina i ukupne je dužine 1100 kilometara.

Njihovo putovanje i planinarenje humanitarnog je karaktera i preko platforme Čini pravu stvar prikupljaju donacije za pružanje psihološke pomoći korisnicama udruge Sve za Nju i njihovim obiteljima.



Ovog vikenda na putovanju im se pridružila glumica i voditeljica Doris Pinčić i zaposlenici A1 Hrvatske koji su se s Brunom popeli na drugi najviši vrh Velebita, 1751 metara visoko Sv. brdo s kojeg se pruža najljepši pogled s Velebita. Ovim druženjem nastavljena je višegodišnja suradnja Brune Šimleše, udruge Sve za Nju i platforme za društveni fundraising Čini pravu stvar. Na platformi Bruno je do sada prikupio preko 280 tisuća kuna koje Udruga koristi za financiranje liječenja, smještaja i psihološke pomoći za žene oboljele od raka.



„Godinama već koristim platformu Čini pravu stvar, čini mi se da smo imali osam izazova. Na početku me privukla činjenica da 100 posto nečije donacije ide udruzi, kao i jednostavnost uplaćivanja donacija, a sada sam se već i zbližio s nekim ČPS-ovcima pa su postali moji ljudi. Novci koje smo skupili omogućili su da stotinu onkoloških pacijentica pošaljemo na besplatno ljetovanje, kao i da osiguramo tisuće psiholoških tretmana. Pa kako ne voljeti takvu suradnju!“ – izjavio je Bruno.



Definitivna potvrda bliskosti suradnje između Brune i Čini pravu stvar tima se pokazala tijekom uspona na Sveto Brdo, gdje su se Bruni pridružili zaposlenici tvrtke A1 Hrvatska, koja je i pokrenula platformu Čini pravu stvar. Tijekom posljednjih pet godina, platformi se pridružilo 49 udruga, za koje su 92 ambasadora provela brojne izazove poput bicikliranja, trčanja, plivanja, držanja koncerata, ali i one neobične poput brijanja glave, maratonskog uličnog sviranja i mnogih drugih. Dosada je preko platforme prikupljeno preko milijun kuna za razne udruge.



Platforma za dobrotvorni fundraising dio je održivog poslovanja A1 Hrvatske koje ta kompanija provodi pod nazivom Čini pravu stvar, a uključuje brigu o okolišu, edukacijama u zajednici i zaposlenicima koji su uključeni u razne volonterske akcije.

PR Foto: PR

„Promicanje pozitivnih vrijednosti, održivost i volontiranje oduvijek igraju vrlo značajnu ulogu u poslovanju A1 Hrvatska. Platformuza fundruising i crowdfunding pokrenuli smo iz želje da povežemo pojedince koji žele pomoći s onim kojima je pomoć potrebna. Ponosni smo na sve ambasadore koji čine požrtvovna djela kako bi podigli svijest i proširili glas u društvu te pomogli udrugama u njihovom poslovanju. Među njima je velik broj naših zaposlenika i drago nam je što smo imali priliku biti dio velike humanitarne priče te pružiti Bruni podršku tijekom dijela njegovog putovanja“ – izjavila je Dubravka Štefanac Vinovrški, direktorica Korporativnih komunikacija A1 Hrvatska.Važnost platforme poput ove definitivno se pokazala u praksi, pa su tako 2021. obilježili mnogobrojni izazovi posvećeni posljedicama potresa, ali i novih udruga na platformi kao što su Vukovarski leptirići i Judo klub za osobe s invaliditetom Fuji. Ove i mnoge druge udruge su korištenjem svoje mreže donatora, ali i motiviranjem šire zajednice samo tijekom ove godine uspješno prikupile više od 300 tisuća kuna.