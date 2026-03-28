Tomašević: "Građanima ćemo pomoći, a trebat će možda i mjeseci da se saniraju oštećena stabla"

Iza gradskih službi puno je sati rada, a tako će biti i pred njima. Uklanjanje drveća, sanacija krovova, čišćenje. Vatrogasci su samo u Zagrebu imali 845 intervencija, a situacija je i dalje iznimno zahtjevna.

Velik broj poziva građana pristiže ne samo u Operativno-komunikacijski centar 112, već i u sjedište vatrogasaca u Savskoj, istaknula je reporterka Dnevnika Nove TV Dina Ćevid koja je razgovarala sa zapovjednikom Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba Sinišom Jembrihom i gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem u obilasku vatrogasaca.

Vatrogasci u punom pogonu u duploj smjeni

"Vatrogasci su primili više od 1000 poziva, a tijekom dana imali su oko 400 intervencija", kazao je Jembrih koji je istaknuo da su "na terenu u duploj smjeni" te je posebno zahvalio i članovima dobrovoljnih vatrogasnih društava. Istaknuo je i da stiže pomoć koja je potrebna "u slučaju visinskih objekata u vidu dodatnih pet visinskih vozila te će u pogonu biti njih ukupuno 15 kako bi probali riješiti što prije sve visoke objekte."



Gradonačelnik je također zahvalio svim službama na terenu kazavši da je više od 1000 radnika radilo na sanaciji štete, a još tisuće su obavljale svoje kako bi grad mogao funkcionirati u svakodnevnom smislu.

Neki su slušali upute, a neki...

Zahvalio je Tomašević i građanima koji su poslušali upute pa su ozlijeđene, i to lakše, samo tri osobe. No, nisu se svi držali upozorenja, naime, jedan se građanin uputio na Medvednicu iako ga je HGSS upozorio da ne ide gore. Ozlijedio je koljeno, a HGSS-ovci su ga spašavali sat i pol.

Tomašević je apelirao na građane da ne idu na Medvednicu i u parkove: “Ima jako puno oštećenih stabala i trebat će tjedni, možda i mjeseci da se to sanira.”

Građani će dobiti financijsku pomoć

Kad je riječ o školama i vrtićima, oštećeno je 130 objekata, no kazao je da je riječ o manjim štetama i sanacije će biti brzo gotove, osim u slučajku tri do četiri objekta: “Ozbiljnije je stradala škola u Remetama, gdje je odletio limeni krov iz 2012. godine.”



Istaknuo je da je koordinacija sa službama stvarno dobra, a što se tiče proglašenja elementarne nepogode objasnio je da u slučaju Grada Zagreba situacija nije jednostavna. “S obzirom na to da je Zagreb i Grad i Županija šteta bi morala biti čak 300 milijuna eura.”



Podsjetio je da je procijenjena vrijednost šteta nastalih na građevinama u Zagrebu uslijed nevremena u srpnju 2023. bila oko 25 milijuna eura, a sada se očekuje da će biti veća.



Najavio je da će biti financijske pomoći za one građane koji su imali štetu na automobilima i objektima – krovovima, prozorima, ogradama: “U ponedjeljak ćemo objaviti gdje se i kako što jednostavnije mogu prijaviti štete, a razgovarat ćemo i s Vladom”.

Priprema za novo moguće nevrijeme

Što se tiče prometa, Tomašević je istaknuo da sve funkcionira, voze svi tramvaji i autobusi, osim tramvajske linije 15 prema sljemenskoj žičari i autobusa Sljemenskom cestom zbog stabala. “Rasporedit ćemo snage da se pripreme za eventualno novo loše vrijeme”, rekao je i dodao da su pozvani i volonteri civilne službe u sedam gradskih četvrti.”

Sanacija se nastavlja i ovu noć, a u pomoć dolaze i dodatne snage iz okolnih županija te Varaždina, Čakovca, Daruvara, Koprivnice i Petrinje.

Grad Zagreb u ponedjeljak će otvoriti stranicu za prijavu štete.