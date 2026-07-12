FOTO/VIDEO Veliki ulov zagrebačke policije: Objavili što su pronašli u stanu muškarca

Zagrebačka policija uhitila je 26-godišnjaka kojeg sumnjiči da je nabavljao, skrivao i preprodavao marihuanu.

Tijekom pretrage stana na Peščenici pronađeno je više od 11 kilograma droge.

Zapljena droge na Peščenici - 1 Foto: PU zagrebačka

Zapljena droge na Peščenici - 3 Foto: PU zagrebačka

"Provedenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se da je osumnjičeni muškarac protivno odredbi članka 3. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, na zasada neutvrđen način, a radi daljnje preprodaje nabavio veće količine konoplje tipa droga koju je potom skrivao, vagao i prepakiravao u stanu kojim se koristi na području Peščenice nakon čega je tako pripremljenu drogu preprodavao na nezakonitom tržištu", priopćila je policija.

U subotu u popodnevnim satima su na temelju naloga pretražili njegov stan, a u njemu su pronašli:

ukupno deset pakiranja ispunjenih konopljom tipa droga ukupne mase 11.274 grama,

jednu digitalnu vagu i

novčani iznos za koji se sumnja da je pribavljen preprodajom droge.

Protiv 26-godišnjaka je podnesena kaznena prijava te je predan pritvorskom nadzorniku.