Kiša donijela predah vatrogascima na otoku: "Dočekali smo svitanje..."

Kiša koja je tijekom noći pala donijela je kratak predah vatrogascima na Korčuli koji od subote poslijepodne gase požar koji je izbio između Blata i Smokvice.

"Hvala Ti za kišu. Svitanje smo dočekali sa kišom", objavili su na Facebooku vatrogasci DVD-a Smokvica.

Rano u subotu započela je sjednica Vatrogasnog zapovjedništva i Stožera civilne zaštite općina Blato i Smokvica, na kojoj je analizirano trenutno stanje na požarištu te je utvrđena daljnja strategija gašenja i raspored aktivnosti svih operativnih snaga, objavili su iz Općine Blato.

Kiša koja je tijekom noći zahvatila požarište značajno je pomogla vatrogascima, no požar još uvijek nije ugašen.

"Opožarena fronta i dalje je vrlo velika, a teren iznimno zahtjevan i teško pristupačan, osobito na južnoj strani požarišta. Iako su oborine usporile širenje požara, kiša nije dovoljno natopila šumsko tlo, već je ponajprije smočila krošnje, zbog čega i dalje postoji opasnost od ponovne aktivacije požara na pojedinim dijelovima", naveli su iz Općine.

Posljedice požara na Korčuli Foto: Općina Blato/Facebook

Posljedice požara na Korčuli Foto: Općina Blato/Facebook

Posljedice požara na Korčuli Foto: Općina Blato/Facebook

Iako kanaderi nisu mogli jutros poletjeti, njihov dolazak na požarište se očekuje oko deset sati.

Na terenu se trenutno nalazi oko 160 vatrogasaca, kojima Općina Blato osigurava svu potrebnu logističku potporu. Tijekom dana očekuje se dolazak dodatnih 85 vatrogasaca koji će se uključiti u gašenje i sanaciju požarišta.

Tijekom intervencije, zbog iznimno zahtjevnog i teško pristupačnog terena, lakše su ozlijeđena dvojica vatrogasaca.

"Želimo im brz i uspješan oporavak te zahvaljujemo na njihovoj hrabrosti i predanosti. Državna cesta D118 otvorena je za promet, no molimo sve vozače da brzinu kretanja prilagode uvjetima na cesti te da bez prijeke potrebe ne zaustavljaju vozila u blizini požarišta i poštuju upute policije i ostalih žurnih službi", naveli su iz Općine.

Apeliraju na građane da ne prilaze ugroženim područjima i ne ometaju rad vatrogasaca i ostalih žurnih službi, samoinicijativno ne podižu dronove jer njihov let ometa rad žurnih službi i protupožarnih zrakoplova te može ugroziti sigurnost svih sudionika intervencije.

Pozivaju na poštivanje uputa nadležnih službi, ne šire neprovjerene informacije te da se o razvoju situacije informiraju isključivo putem službenih kanala.

"Zahvaljujemo svim vatrogascima, pripadnicima Civilne zaštite, policiji, Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Hrvatskom Crvenom križu, svim volonterima i ostalim službama koje već drugi dan ulažu nadljudske napore u obranu života, imovine i prirode."