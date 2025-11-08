Velika akcija policije: Upali na car meet, objavljeni detalji

Tijekom vikenda zagrebačka policija provela je veliku akciju nadzora tehničke ispravnosti vozila, s naglaskom na okupljanja mladih vozača. Rezultat je zabrinjavajući.

U noći s petka na subotu, 7. na 8. studenoga, zagrebačka policija je u suradnji sa Stanicom za tehnički pregled vozila provela akciju nad ukupno 49 vozila, među kojima su dva teretna i 16 osobnih automobila poslani na izvanredni tehnički pregled. Akcija je bila usmjerena na motocikle i osobna vozila kojima se mladi vozači okupljaju na "car meetovima" u zoni trgovačkog centra na Slavonskoj aveniji te na parkiralištu tržnice na području Dubrave.

Policija upala na car meet Foto: PU zagrebačka

Otkrili su da čak 16 vozila ima opasan nedostatak zbog čega su isključeni iz prometa, dok su dva imala veći nedostatak. Uz to, evidentirana su 32 prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Najviše ih se odnosilo na tehničku neispravnost - njih 22, dok su uhvatili i vozače bez vozačke dozvole, sa zabranom upravljanja vozilom B kategorije, nekorištenje sigurnosnog pojasa, vožnjom pod utjecajem alkohola te dva prolaska kroz crveno svjetlo.

Policija upala na car meet Foto: PU zagrebačka

Iz PU zagrebačke poručuju kako je ovom aktivnošću pokriven zapadni dio grada, no slične će se akcije nastaviti i u drugim dijelovima Zagreba. Najavili su da će i dalje pratiti mjesta okupljanja te sve lokacije pogodne za ovakve susrete, s ciljem povećanja sigurnosti u prometu.