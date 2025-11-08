Danas Torcidin prosvjed u Splitu, najavljen i protuprosvjed: Vlada uvodi posebne mjere

Bulj stao u obranu maskiranih muškaraca u Zagrebu Nakon što se skupina maskiranih muškarac okupika ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu, incident je komentirao i Miro Bulj. Odlučio je objasniti zašto su se okupili. "Izložba je to ostavštine Dejana Medakovića, jednog od 16 članova radne grupe Srpske akademije nauka i umetnosti koja je 1986. izradila zloglasni Memorandum SANU, idejni temelj velikosrpske politike koja je pokrenula agresiju na Hrvatsku", napisao je i dodao: "Pod pokroviteljstvom i uz financiranje Plenkovićeve Vlade, Pupovac večeras otvara izložbu posvećenu jednom od ljudi čije su ideje dovele do smrti tisuća naših branitelja, među njima i heroja poput Jeana-Michela Nicoliera i Zorislava Gašpara, koje smo upravo ispratili na vječni počinak."

Vlada uvodi posebne mjere Vlada će uvesti posebne mjere zbog incidenata na Danima srpske kulture u Splitu i Zagrebu, izvijestio je Index. Dogovoreno je će policija i nadležna tijela preventivno osiguravati događanja predstavnika srpske manjine da bi se unaprijed odvratile moguće provokacije te spriječili eventualni incidenti ili neredi. Pojačana prisutnost policije povezana je s dogovorom postignutim nedavno između Vlade i predstavnika srpske nacionalne manjine nakon incidenta u Splitu.

Poziv na protuprosvjed Društvenim mrežama širi se poziv protuprosvjed u Splitu te se poziva građane da izvjese bijele zastave i marame na balkone i prozore i tako iskažu "podršku miru i pristojnosti prema svakom čovjeku".

Prosvjed u Splitu U Splitu će danas 11 sati početi prosvjed Torcide zbog uhićenja maskiranih muškaraca koji su upali na Dane srpske kulture u Gradskom kotaru Blatine. "Stvarnost je, nažalost takva, da hrvatske branitelje zatvarate i određujete im istražne zatvore, dok oni od kojih su nas branili imaju dozvolu da u mjesecu studenom, mjesecu kada s tugom i ponosom oplakujemo svoje žrtve, šire svoju propagandu i politiku. Nismo i nećemo šutjeti na takvu nepravdu!", stoji u pozivu Torcide na prosvjed.

Tomašević: "Tako se ne voli Hrvatska" Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević najoštrije je u petak navečer osudio "slavljenje Nezavisne Države Hrvatske i atmosferu prijetnji na rubu političkog nasilja od strane grupe maskiranih osoba u centru Zagreba povodom Dana srpske kulture". "Zagreb i Hrvatska se ne vole pozivanjem na NDH koja je donijela rasne zakone i sustavno ubijala ljude u koncentracijskim logorima jer su druge vjere, nacionalnosti ili političkih stavova", poručio je.

Pupovac o incidentu u Zagrebu Govoreći o incidentima uoči otvorenja Dana srpske kulture u Zagrebu, saborski predstavnik srpske manjine Milorad Pupovac izjavio je novinarima da takvi događaji "nisu bili planirani niti predviđeni", ali da ne želi dopustiti da "uguše smisao kulturnog okupljanja".