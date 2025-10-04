Brojila se vrte po novoj cijeni! Evo koliko će računi biti veći po gradovima

Lijepom i sunčanom vremenu usprkos - počela je sezona grijanja. S njom i novi obračun na brojilu.



"Ne grijemo na jako ali moramo malo zagrijati. Obično ujutro onda idemo na posao, dijete ide u vrtić i popodne isto malo. Moramo se grijati bez obzira što će poskupljenje", kaže Rea iz Zagreba.



Prosječan račun za struju ovaj mjesec rast će za nešto više od tri eura. Plin za otprilike četiri. Pa će tako cijena plina za kućanstva iznositi prosječno 50,00 eura po Mwh.

"Par eura ni gore ni dolje taman koliko nam je mirovina išla gore. Ha-ha-ha, taman da nam pokrije barem grijanje", sa smijehom će Vesna iz Zagreba.

"Četiri, pet eura plina mjesečno više, oko 45, 50 godišnje više. Ali dobro ne bu nas to upropastilo. Tu si zagriješ kad i koliko hoćeš, ali toplana je stvarno najpovoljnije", objašnjava Dragutin iz Zagreba.



Nove cijene i za toplinsku energiju. Vukovarci mogu odahnuti - njima ništa neće poskupjeti. Ovoliko će stajati prosječno grijanje za stan od 60 kvadrata.

U Zagrebu će računi biti veći za 3,78 eura. Osječani i Siščani plaćat će oko 3 i pol eura više nego dosad. Karlovčani i Riječani poskupljenje će najviše osjetiti. I do 6 i pol eura.

No, Ostaju im dijelom vladine subvencije, a nekima će u pomoć uskočiti i grad.



"Imala sam sinoć prvi dan grijanja i imam i kamin u kući pa se grijem i na drva. Ali sam čula da je nasa Rinčićka rekla da će u najjačim mjesecima grijanja subvencionirati grad što je... Gledajte, koliko god da imate novaca uvijek vam fali", zaključuje Danijela iz Rijeke.

"Imamo etažno centralno plinsko, a a sigurno ćemo se manje grijati", kaže Iva iz Rijeke.



Na istoku Hrvatske drugi problem. Rastu i cijene ogrijeva.



"Grijem se na drva. Neće bit dosta. Koliko mogu toliko se grijem. Mirovina mala, ha-ha... Onaj 'ko kupuje njemu su skupa, a onaj 'ko prodaje njemu su jeftina", smatra Bogdan Bosanac iz Tovarnika.



Bez subvencija, veći računi dočekat će i dio poduzetnika, a to će smatraju u udruzi imati efekte.



"Sigurno će cijene energenata imati kaskadni učinak na povećanje svih usluga i dobara. Nacionalna politika bi trebala biti da snizimo cijene struje za privredu, a isto i za građanstvo", kaže Bruno Samardžić iz Glasa poduzetnika.



Sindikati vide rješenje.

"Jedini odgovor na konkstntno poskupljnje, govorimo li o struji, grijanju ili cijenama hrane i usluga je povećanje bruto place", misli Dražen Jović iz Nezavisnog sindikata.

Damir Novotny Foto: Dnevnik Nove TV



Neki ekonomski stručnjaci smatraju kako ovo povećanje neće znatno utjecati na kućanstva jer su cijene energije u Hrvatskoj među nižima.



"Hrvatska ima druge probleme vezane za inflaciju, a ne energetske. Cijene energije, one stagniraju i na svjetskom i EU tržištu, tako da ovo povećavanje je interna hrvatska stvar. Prije ili kasnije moramo preći na tržišne cijene", mišljenja je Damir Novotny, ekonomski stručnjak.



I tako postupno ukinuti subvencije. Do tad, svako će kućanstvo pažljivo brojati svoje troškove.

Poskupljenje - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Poskupljenje - 1 Foto: Dnevnik Nove TV