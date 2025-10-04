Obavijesti Foto Video Pretražite
VIŠE CIJENE PLINA I STRUJE

Brojila se vrte po novoj cijeni! Evo koliko će računi biti veći po gradovima

04. listopada 2025.
Hladno u stanu, ilustracija
Hladno u stanu, ilustracija Foto: Getty Images
Vlada je smanjila subvencije, a to znači da većini građana stižu i nešto veći računi za grijanje. Nakon babljeg ljeta, hladnoća je stigla. Osjetili smo već i ledeni sjeverac, prvi mraz - s grijanjem se krenulo, a brojila nam se već vrte po novom cjeniku. Što je kućni budžet oskudniji, računica koliko na što odlazi je pedantnija.
