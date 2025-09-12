Benčić: "Ovo je Plenkovićeva inflacija. A ZDS? Ne postoji malo fašizma"

Vlada je prelomila, naime, ide se u popuštanje subvencija. Je li to dobar potez ili trebamo strahovati od novog udara visokih cijena.

Saborska zastupnica i koordinatorica Možemo! Sandra Benčić ističe: "Vlada je davno trebala drugačije dizajnirati mjere i to tako da što više novca ide onima koji su nisko dohodovna kućanstva - gotovo svako umrovljeničko kućanstvo, oni koji žive od rada i primaju niske plaće. Nažlost, dosta mjera je, posebno na početku bilo horizontalno i svima je išlo jednako pa je i onome koji zarađuje 15.000 eura mjesečno išlo isto kao i nekome koji zarađuje daleko manje. Mjere uvijek treba dobro kalibrirati da idu onima kojima su najpotrebnije."

"Bojimo se da će rasti cijene hrane"

"Ukidanje mjera, posebno na energente naravo da će uzrokovati novi val inflacije, naravno da će cijene ponovno rasti. Imali smo prilike vidjeli da su trgovci koristili svaku moguću priliku ili opravdanje da povise cijene pa i onda kada nije bilo objektivnih razloga. Sigurno je da će se povisivati i sada. Ono što se mi bojimo da je posebno osjetljivo je to da će rasti cijene hrane", kazala je Benčić u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV Sabinom Tandarom Knezović.

"Ovo je Plenkovićeva inflacija, ne može se izvlačiti niti na okruženje, niti na Europsku uniju, ne može se izvlačiti na ništa. Prosjek eurozone je duplo niži od stope inflacije u Hrvatskoj", podsjetila je Benčić.

"Problem je da on ne želi godinama restrukturirati gospodarstvo u Hrvatskoj. On primjerice ne želi ulagati u domaću proizvodnju nego uvozimo hranu jer HDZ 30 godina, ne samo Plenković, podržava uvoznike jer su njihovi. I taj uvoz hrane, kao i uvoz energenata i taj nerazvoj samodostatnosti u prehrambenom i energetskom sektoru nas itekako košta", upozorila je Benčić.

"NDH je povijesno zlo"

SDP, pak, brusi prijedlog zakona kako i kada kažnjavati one koji koketiraju s ustaštvom, no tek treba vidjeti hoće li mu Možemo! pružiti ruku.

"Naš je stav vrlo jasan i dosljedan i od početka - ne postoji malo fašizma. Ne postoji prihvatljivost fašističkih nacističkih simbola niti njihovih ustaških inačica. NDH je povijesno zlo. Ne može se apsolutno zlo relativizirati", kazala je Benčić i podsjetila da sam HOS kaže da su ZDS preuzeli po uzoru na NDH.

"Razgovarat ćemo sa SDP-om i vidjeti prvo njihov prijedlog", kazala je i upozorila na odgovornost državnog vrha: "Mislim da je državni vrh apsolutno kriv da je to blagoslovio i dozvolio, čak i institucionalizirao u Saboru." "Činjenica je da je Andrej Plenković premijer jedine zemlje EU-a koja dozvoljava inačicu nacističkog pozdrava u Saboru", naglasila je Benčić.

Već u prvom tjednu jesenskog zasjedanja, u srijedu, zastupnici će raspravljati o Izvješću glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava u 2024.

Možemo! će svakako sudjelovati u raspravi, kazala je Benčič i podsjetila: "Turudić je između ostalog lagao i sve ono što smo govorili da će raditi kao HDZ-ov dečko to i radi." "Naravno da imamo pitanja za njega", kazala je.

Sve detalje razgovora možete pogledati u videu:



