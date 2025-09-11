SDP priprema zakon protiv koketiranja s ustaštvom: "Još jedan dokaz njihovog licemjerstva"

SDP-ovci bruse prijedlog zakona kako i kada kažnjavati one koji koketiraju s ustaštvom.

Za Dnevnik Nove TV, šef stranke pojasnio je razlike.

"Ako to radite pred određenim vjerskim zajednicama onda je to kazneno djelo, a sad ako neki klinac hoda sa nekom majicom koja je neprimjerena nećete djecu strpat u zatvor", poručio je Siniša Hajdaš Dončić, predsjednik SDP-a.

Samo u iznimnim situacijama, HOS ne bi bio problem. Kad su u pitanju komemoracije i nadgrobne ploče. HDZ-u planiraju predložiti i da preporuke vijeća za suočavanje s prošlošću uđu u zakon.

"SDP dolazi na postavke onoga što HDZ govori cijelo vrijeme"

Iz HDZ-a odgovaraju - ništa od toga.

"Ovo je jedan kopernikanski obrat gdje SDP dolazi na postavke onoga što HDZ govori cijelo vrijeme. Još jedan dokaz njihova licemjerstva, ali možemo reći i naknadne pameti. Nakon svih drama vraćaju se na postavke koje su u skladu sa HDZ-om", poručio je ministar pravosuđa Damir Habijan.

A da je došlo do zaokreta u SDP-ovoj politici vidi se i iz njihovih izjava. Evo kako su govorili nakon što je vijeće donijelo preporuke ali i kad se HOS-ova ploča selila iz Jasenovca u Novsku.

"Za nas je ZDS ustaški pozdrav koji kontaminira hrvatski javni prostor", poručio je u rujnu 2017. godine Hajdaš Dončić.

"Nećete moći biti ustaša veći dio dana u godini"

"Nećete moći biti ustaša veći dio dana u godini, ali eto na neke dane u godini, pod uvjetom da obučete HOS-ovu uniformu", govorio je 2018. godine Bojan Glavašević, tada SDP-ov saborski zastupnik.

"Ako ustavni sud RH kaže da je korištenje pozdrava 'Za dom spremni' govor mržnje onda su izuzeci za mene uvreda", iste godine je poručio i saborski zastupnik Peđa Grbin.

Možemo! je na tragu ovog SDP-a iz prošlosti. A hoće li podržati prijedlog ovog SDP-a danas, ne znaju dok ga ne vide.

"Naš stav je vrlo jasan. Nikakvi fašistički, nacistički i ustaški pozdravi simboli ili veličanje tog režima ne dolaze u obzir i smatramo da jednako trebaju biti zabranjeni u svim situacijama", poručila je koordinatorica platforme Sandra Benčić.

Može li oko ZDS-a biti dvostrukih konotacija?

Domovinski pokret je protiv ovakvih zabrana. Ali ako se donose moraju, kažu, biti ravnopravne.

"Ne možete za sebe misliti da ste progresivni i europejci i onda u Bruxellessu bude izglasana nekakava dekalracija koja osuđuje totalitarne režime - izrijekom nabroji fašizam, komunizam, nacizam. A na putu do Zagreba jedna od njih se izgubi. I počnemo si tepati onaj komunizam bio je simpatičan", poručio je predsjednik stranke Ivan Penava.

"Za mene i za MOST je ZDS opran u Domovinskom ratu zbog žrtvi naših HOS-ovaca i on mora biti dopušten u svakoj prilici", smatra saborski zastupnik Nikola Grmoja.

Može li oko ZDS-a, biti dvostrukih konotacija, Dnevnik Nove TV pitao je ustavnog stručnjaka.

"Protuustavno je i ne može taj pozdrav biti i ustavan i neustavan ovisno o tome kada ga se koristi. Jedino ispravno je da se SDP i druge političke stranke pridržavaju stajališta Ustavnog suda", poručio je ustavni stručnjak Mato Palić.

Sudovi, međutim, donose presude temeljene na preporuci vijeća u kojem je HOS-ovo znakovlje dopušteno postrojbama na komemoracijama. A sud je odobrio i Thompsonu uzvik u pjesmi Bojna Čavoglave.