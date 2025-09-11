Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
"PROBNI BALONI"

SDP priprema zakon protiv koketiranja s ustaštvom: "Još jedan dokaz njihovog licemjerstva"

Piše Sabina Tandara Knezović/DNEVNIK.hr, 11. rujna 2025. @ 20:02 komentari
SDP priprema zakon protiv koketiranja s ustaštvom
SDP priprema zakon protiv koketiranja s ustaštvom Foto: DNEVNIK.hr/Screenshot
SDP pušta probne balone kako riješiti problem oko spornog pokliča.
Najčitanije
  1. Marko Bošnjak 6
    pokazao i prijetnje

    FOTO Gnjusni komentari Marka Bošnjaka na ubojstvo američkog desničara: Izazvao lavinu reakcija, neki ga žele prijaviti policiji
  2. Bolnica u Slavonskom Brodu
    Traju izvidi

    Stravičan slučaj u Slavoniji: Preminulo dijete (2) od posljedica opeklina
  3. Hitna pomoć BiH, ilustracija
    UŽAS U BIH

    Dječak od 11 mjeseci preminuo na putu do bolnice, otac ga sam morao voziti: "Rekli su nam: 'Dat' ćemo čepić'"
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
VREMENSKA PROGNOZA - pogledajte kakvo će vrijeme biti idućih dana
Vremenska prognoza
Stiže stabilnije vrijeme, a onda novi preokret: Meteorologinja otkrila detalje
Međunarodni sajam sigurnosti i obrane u Osijeku
SAJAM SIGURNOSTI I OBRANE
Nova strojnica nazvana po slavnoj slavonskoj brigadi već je tražena u svijetu: "U SAD-u je već hit"
Načelnik obećao volontirati, pa si isplatio naknadu od 1500 eura: "Pa i ja bih tako volontirao..."
Kak gaf!
Načelnik obećao volontirati, pa si isplatio naknadu od 1500 eura: "Pa i ja bih tako..."
Vlada najavila ukidanje subvencija na energente
VLADA PRELOMILA
S jeseni za dio građana stižu veći računi za struju i plin: "To će povećati stopu inflacije"
DOK-ING i korejski LIG Nex1 u Seulu dogovorili suradnju
potpisan sporazum
Hrvatska i Koreja udružile snage: "Želimo potaknuti i ojačati suradnju obrambenih industrija"
Netanyahu: Neće biti palestinske države
GLOBALNA OSUDA
Netanyahu ne odustaje od kontroverznog projekta E1: "To mjesto pripada nama"
Stravičan slučaj u Slavoniji: Preminulo dijete (2) od posljedica opeklina
Traju izvidi
Stravičan slučaj u Slavoniji: Preminulo dijete (2) od posljedica opeklina
FOTO Marko Bošnjak komentirao ubojstvo američkog desničara: Izazvao lavinu reakcija, neki ga žele prijaviti policiji
pokazao i prijetnje
FOTO Gnjusni komentari Marka Bošnjaka na ubojstvo američkog desničara: Izazvao lavinu reakcija, neki ga žele prijaviti policiji
Otac morao voziti bebu u bolnicu jer nije bilo sanitetskog vozila, dječaić preminuo na putu
UŽAS U BIH
Dječak od 11 mjeseci preminuo na putu do bolnice, otac ga sam morao voziti: "Rekli su nam: 'Dat' ćemo čepić'"
Bošnjak nakon grozomornih komentara o ubijenom Kirku objavio novu poruku
Stravično ubojstvo
Bošnjak nakon grozomornih komentara o ubijenom Kirku objavio novu poruku: "Molim vas da poštujete moju odluku"
Miloradu Dodiku zabranjen ulazak u Sloveniju
JEDNOGLASNO ODLUČENO
Novi udarac za Dodika! Zabranili mu ulazak u ovu zemlju: "Ako uđe..."
Povači se jedna vrsta šećera zbog neoznačenog alergenta
DIRH upozorava
Provjerite police: Povlači se jedna vrsta šećera, može izazvati opasnu reakciju
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
FOTO Marko Bošnjak komentirao ubojstvo američkog desničara: Izazvao lavinu reakcija, neki ga žele prijaviti policiji
pokazao i prijetnje
FOTO Gnjusni komentari Marka Bošnjaka na ubojstvo američkog desničara: Izazvao lavinu reakcija, neki ga žele prijaviti policiji
Stravičan slučaj u Slavoniji: Preminulo dijete (2) od posljedica opeklina
Traju izvidi
Stravičan slučaj u Slavoniji: Preminulo dijete (2) od posljedica opeklina
Supruga ubijenog Charlieja Kirka par sati prije atentata objavila poruku na društvenim mrežama: Evo što je napisala
proročanska poruka
Supruga ubijenog Charlieja Kirka nekoliko sati prije atentata objavila poruku na društvenim mrežama: Evo što je napisala
show
Svi komentiraju rođendansku tortu Luke Modrića
''Veliki Luka''
Zašto svi pričaju o Modrićevoj rođendanskoj torti? Bit će vam jasno kad je vidite!
Darku Laziću kamatari u Beču prekinuli nastup
jeziv trenutak
Veselje u Beču naglo stalo: Kamatari prekinuli nastup folk-pjevača i izvukli ga van?
Tereza Kesovija bila je na komemoraciji za Gabi Novak
neraskidiva veza
Jedva je hodala, ali Tereza Kesovija smogla je snage oprostiti se od prijateljice Gabi Novak
zdravlje
Kardiolozi su izdali nove smjernice za visoki krvni tlak! Evo što morate znati
Ima ga gotovo polovica odraslih
Kardiolozi su izdali nove smjernice za visoki krvni tlak! Evo što morate znati
6 stvari koje bi žene starije od 50 trebale raditi svaki dan prije 9 sati ujutro
Nutricionisti preporučuju
6 stvari koje bi žene starije od 50 trebale raditi svaki dan prije 9 sati ujutro
Iznenađujući znakovi da možda imate rak pluća
Signal da posjetite liječnika
Iznenađujući znakovi da možda imate rak pluća
zabava
"Bosanski Spider-Man": Snimka radova nasmijala regiju, jesu li i vaše instalacije takve?
Jao…
"Bosanski Spider-Man": Snimka radova nasmijala regiju, jesu li i vaše instalacije takve?
Medvjed im se uspio prikrasti usred bijela dana, gledatelje šokirala reakcija
Lukavi medo
Medvjed im se uspio prikrasti usred bijela dana, gledatelje šokirala reakcija
"Klasično balkaniranje": Majstori potezom nasmijali cijelu regiju, kako im je ovo uspjelo?
Jao…
"Klasično balkaniranje": Majstori potezom nasmijali cijelu regiju, kako im je ovo uspjelo?
tech
NASA zagolicala maštu javnosti: U dolini Neretve pronađeni tragovi izvanzemaljskog života?
Na Marsu
NASA zagolicala maštu javnosti: U dolini Neretve pronađeni tragovi izvanzemaljskog života?
Znanstvenici otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi
Mogu li te promjene nestati?
Otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi
"Međuzvjezdani posjetitelj" još je čudniji nego što su znanstvenici mislili
3I/ATLAS
"Međuzvjezdani posjetitelj" još je čudniji nego što su znanstvenici mislili
sport
Tko je Miloš Lukovac? Maltretirao navijače u Beogradu, borio se u Zagrebu, Hrvat ga nokautirao
NIJE DUGO IZDRŽAO
VIDEO Tko je Vučićev čovjek koji je tukao navijače? Borio se u Zagrebu, Hrvat ga ekspresno završio
Lukas Podolski popljuvao bivšeg Vatrenog
auu!
Lukas Podolski popljuvao bivšeg vatrenog: "Nikad ne bih takvog čovjeka u klubu"
Hrgović odbio meč života, poznato zašto
otkrio promotor
Hrgović odbio meč života, poznato zašto
tv
Leyla: Je li zaista očekivala ovakvu vijest?
LEYLA
Leyla: Je li zaista očekivala ovakvu vijest?
Kumovi: Cijelu se noć borila za život, a još im i nepoznata osoba spava na kauču
KUMOVI
Kumovi: Cijelu se noć borila za život, a još im i nepoznata osoba spava na kauču
Pogledajte što donosi finale sezone serije "Daleki grad"!
DALEKI GRAD
Pogledajte što donosi finale sezone serije "Daleki grad"!
putovanja
Indijanska banana u Hrvatskoj
Ljekovito blago
U lišću ovoga voća nalazi se tvar koja ubija stanice raka, raste i u Hrvatskoj, a kilogram plodova košta oko 10 eura
Novi kviz općeg znanja: Možete li na svih 15 pitanja dati točan odgovor?
Lako?
Novi kviz općeg znanja: Možete li na svih 15 pitanja dati točan odgovor?
S razlogom: Spud Bud ili kako je Zagreb poludio za punjenim krumpirima
Viralni hajp
Zagreb je poludio za ovim jelom: Otvoren restoran koji poslužuje samo punjeni krumpir
novac
"Crvena zastava" kreće u pohod na Europu: 15 novih električnih i hibridnih modela do 2028.
Biste li ih vozili?
"Crvena zastava" kreće u pohod na Europu: 15 novih električnih i hibridnih modela do 2028.
Koja europska zemlja ima najtočnije vlakove?
Jesmo li na dnu?
Koja europska zemlja ima najtočnije vlakove?
Zagreb izbacio Kineze s natječaja - autobusi su im bili nekoliko milijuna jeftiniji, ali nisu imali HD monitore
Zagreb izbacio Kineze s natječaja - autobusi su im bili nekoliko milijuna jeftiniji, ali nisu imali HD monitore
lifestyle
Vanja Modrić u bijelim tenisicama i bikirnici na Maksimiru 2025.
Za nju postoji lista čekanja
Vanja Modrić nosila je bijele tenisice na maksimirskom travnjaku, ali najviše pažnje privukla je njezina torba
Greška koju radimo sa zamijom
Najveća greška
Zamija vam ne uspijeva? Onda ste vjerojatno napravili ovu čestu grešku
Naše čitateljice odabrale najljepše tradicionalno hrvatsko žensko ime
JESTE IZNENAĐENI?
Više od 5700 čitateljica odabralo je najljepše tradicionalno hrvatsko žensko ime
sve
Indijanska banana u Hrvatskoj
Ljekovito blago
U lišću ovoga voća nalazi se tvar koja ubija stanice raka, raste i u Hrvatskoj, a kilogram plodova košta oko 10 eura
Svi komentiraju rođendansku tortu Luke Modrića
''Veliki Luka''
Zašto svi pričaju o Modrićevoj rođendanskoj torti? Bit će vam jasno kad je vidite!
Darku Laziću kamatari u Beču prekinuli nastup
jeziv trenutak
Veselje u Beču naglo stalo: Kamatari prekinuli nastup folk-pjevača i izvukli ga van?
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene