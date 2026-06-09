Za izbor sudaca Ustavnog suda utvrđeno je 16 kandidata

Saborski Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav u utorak je većinom glasova utvrdio listu kandidata za izbor troje sudaca Ustavnog suda - javilo se 17 kandidata od kojih jedna kandidatura nije pravovaljana te je najavljeno da će Odbor kandidate na razgovor pozvati idući tjedan.

Odbor za Ustav, nakon što prošli javni poziv nije uspio zbog političkih prijepora između vladajućih i lijeve oporbe, utvrdio je listu od 16 kandidata koje će saslušati idući tjedan nakon čega slijedi međustranačko usuglašavanje jer je za njihov izbor potrebna dvotrećinska parlamentarna većina.

Među kandidatima koji su se javili na novi javni poziv i trojica su o kojima je Sabor prošli put raspravljao, a ukupan broj kandidata veći je nego u prethodnom pokušaju kada se razmatralo 13 kandidatura. Na novi poziv javili su se: Nevena Aljinović, Branka Genzić Horvat, Ana Horvat Vuković, Davorin Ivanjek, Jadranko Jug, Mirko Klarić, Željko Matijašec, Mila Mikecin Mišetić, Oliver Mittermayer, Željko Pajalić, Tunjica Petrašević, Branka Rešetar, Goran Selanec, Ljiljana Stipišić, Mladen Sučević i Mario Vinković.

Odluci koja je trebala biti rutinski dogovor o proceduri predlaganja i utvrđivanju liste kandidata prethodila je kratka, ali žestoka politička rasprava. Sandra Benčić (Možemo!), članica Odbora za Ustav, protestirala je zbog kratkog roka u kojemu je ta točka dodana na dnevni red sjednice.

"Je li bilo nužno da se jučer poslije podne sazove tako važna točka o pristiglim kandidaturama za danas u 9 sati ujutro? Koja je to "priša" bila?", zapitala je. Predsjednik Odbora Ivan Malenica (HDZ) uzvratio je protupitanjem u čemu je problem, na što je uzvratila da vladajući koriste saborsku proceduru oko izbora ustavnih sudaca da se u njoj ponašaju kao "drumski razbojnici".

Podsjetila je da je riječ o točci oko koje je postojao problem pri dogovoru o izboru sudaca. Sada, dodala je, ponovno vladajući to rade - zaskaču - i umjesto da se dogovaraju, čekaju da opozicija ne dođe.

Malenica je pojasnio da je u petak bila sazvana redovna sjednica s jednom točkom dnevnog reda, a kako su u ponedjeljak pristigle sve kandidature nije, kaže, bilo razloga da se točka o ustavnim sucima ne doda u dnevni red.

Benčić je predložila da se ta točka stavi na dnevni red zasebne sjednice, umjesto da se dodaje u 18:30 sati na već postojeći dnevni red jer se, kako je ocijenila, bez problema mogla održati i u srijedu. Ustvrdila je i da je ako se napokon želi izabrati ustavne suce onda valjda cilj da to bude u proceduri povjerenja, razgovora i dogovora, a ne u proceduri "zaskakanja".

Malenica joj je odgovorio da je riječ isključivo o tehničkom pitanju da bi se utvrdila lista kandidata kako bi se moglo krenuti u razgovore s kandidatima sljedeći tjedan te njezin prijedlog većina nije prihvatila.

I Arsen Bauk (SDP) uvrštenje te točke ocijenio je "jednostranim aktom predsjednika, bez dogovora, neuobičajeno brzim, u neskladu s Poslovnikom" jer materijale zastupnici trebaju dobiti tri dana ranije, no, Malenica je uzvratio da je točka dodana na dnevni red u dogovoru s potpredsjednikom Odbora Sašom Đujićem (SDP), ujedno i glavnim pregovaračem oporbe o ustavnim sucima.

Ustavni sud od 12. travnja radi u nepotpunom sastavu, s deset sudaca.