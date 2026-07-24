"Ovo je katastrofa koja predugo traje!"; Analitičar o poskupljenju goriva: "Vlada bi mogla povući i potez koji nije popularan"

Nakon što je Dnevnik Nove TV jučer ekskluzivno objavio nove, veće cijene goriva od idućeg tjedna: sve je danas potvrdio i premijer, koji je poručio da su mogućnosti Vlade limitirane.

Istodobno, dio benzinskih postaja ograničio je točenje goriva vozačima, a spremaju se i za moguće probleme u opskrbi.

"Daljnje eskalacije sukoba na Bliskom istoku, zatvaranje Hormuškog tjesnaca, dovele su do očekivanih reakcija na burzama. Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno. One će narasti", rekao je premijer Andrej Plenković.

Najviše bi mogao poskupjeti plavi dizel

Kako doznaje Dnevnik Nove TV, prema trenutačnoj situaciji i modelu izračuna, od utorka bi na benzinskim postajama Eurosuper bio skuplji deset centi - litra bi stajala 1,64 eura. Za eurodizel očekuje se poskupljenje od 21 centi po litri, nova cijena iznosila bi 1,80, a najviše bi mogla rasti cijena plavog dizela - 22 centa, pa bi litra koštala 1,25 eura.

Još se prati situacija na burzi, a Vlada priprema odgovor. Bruse se mjere regulacije cijena kako bi se spriječio snažniji cjenovni udar.

Ne pada to lako ni ministru gospodarstva.

"Cijene goriva na burzi rastu dosta, to je nešto što je izvan naše kontrole. Te cijene goriva idu prema gore međutim puno manje će ići nego bi trebalo zbog mjera koje pripremamo za naftne derivate", rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.

Ante Šušnjar, ministar gospodarstva Foto: Dnevnik Nove TV

Dio benzinskih postaja danas je ograničio točenje goriva.

Iz INA-e tvrde - goriva ima dovoljno, radi se o prevenciji kako bi se izbjegli poremećaji u opskrbi.

Točenje goriva ograničeno na 300 litara

"Kao odgovoran opskrbljivač, INA je privremeno uvela ograničenje točenja do 300 litara goriva po transakciji kako bi očuvala kontinuitet opskrbe u okolnostima pojačane potražnje uslijed turističke sezone i rasta neizvjesnosti na međunarodnim tržištima. Ograničenje se ne primjenjuje na autocestama te za točenje plovila", poručili su iz te naftne kompanije.

Zbog poremećaja na tržištu, ograničenja je uveo i Petrol. Pisano poručuju - cilj je ravnomjerna opskrba, kod njih nisu uključena sva prodajna mjesta.

Neizvjesna budućnost malih distributera

Mali distributeri pitaju se što ih tek čeka, s obzirom na to da već sad duže vrijeme posluju s gubitkom.

"Na zapadu, ako ste vlasnik pumpe vama ostane između 10 i 20 centi po jednoj litri goriva. Kod nas, ne da vam ostane pet nego još gubite pet centi. Samim time, čak i kad bi bilo pet centi da vam ostane, opet biste morali razliku od 7,8 centi izvaditi iz svog džepa. Jednostavno, katastrofa koja predugo traje", kaže Boris Podobnik iz Udruge malih distributera goriva.

Boris Podobnik, Udruga malih distributera goriva Foto: Dnevnik Nove TV

Pitanje je koliko Vlada ima manevarskog prostora, prošli tjedan dodatno su snižene trošarine i trgovačke marže. Ekonomski analitičar smatra da opcija ima.

"Uvela je plivajući PDV, koji još nije koristila kao instrument. Naravno, kroz trošarine, odnosno zamrzavanje i kontrole cijene ovih osnovnih energenata. I nešto što nije baš popularno, a to je da bi se od takvih kompanija koje u tim uvjetima ne bi smanjivale marže mogao naplatiti porez na ekstraprofit", kaže ekonomski analitičar Luka Brkić.

Cijene će, tvrde iz Vlade, i dalje biti niže od najviše razine koju smo imali otkad je počeo sukob. Odluku će donijeti u ponedjeljak.