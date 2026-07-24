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"Ovo je katastrofa koja predugo traje!"; Analitičar o poskupljenju goriva: "Vlada bi mogla povući i potez koji nije popularan"

PišeSarah Viteškić, 24. srpnja 2026. @ 20:16 komentari
Luka Brkić, ekonomski analitičar
Luka Brkić, ekonomski analitičar Foto: Dnevnik Nove TV
Dio benzinskih postaja ograničio je točenje goriva vozačima, a spremaju se i za moguće probleme u opskrbi.
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