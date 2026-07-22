Tko čuva hrvatske političare? Samo jedan od njih ima zaštitu do kraja života

Protiv profesionalnog vatrogasca javne postrojbe Imotski, Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podignulo je optužnicu zbog prijetnji saborskom zastupniku SDP-a Ranku Ostojiću.

Prijetnje političarima nisu novost, a neki, poput dubrovačkog gradonačelnika Mate Frankovića, što je Dnevnik Nove TV prvi objavio, imaju i zaštitu.

Policija u ovom trenutku provodi mjere zaštite žrtava kaznenih djela i drugih osoba, ali o brojkama ne želi.

Javan je samo podatak o štićenim osobama zbog prirode posla, lani su čuvali njih 24. Među njima su i oni s najvišom razinom zaštite - predsjednik države, Sabora i Vlade. Prema izvješću o radu policije za 2025. godinu nije bilo neposrednog ugrožavanja sigurnosti.

"Nije čest slučaj da se ima policijska zaštita. To su uglavnom ekstremni slučajevi i situacije kad je procjena da je život i zdravlje tih osoba ugroženo", poručio je stručnjak za sigurnost Željko Cvrtila.

Željko Cvrtila, stručnjak za sigurnost Foto: Dnevnik Nove TV

Nakon napada na Markovu trgu, premijeru i predsjedniku jedno su vrijeme promijenili vozila. Vozili su se u limuzini koja ima nosač za strojnicu, senzore za suzavac i sustav za hitni izlaz. Prije nego je postao glavni državni odvjetnik, Ivan Turudić u svom je automobilu pronašao metke. Do danas nije otkriveno tko je počinitelj.

Ivan Turudić, Glavni državni odvjetnik RH Foto: Dnevnik Nove TV

"Kad bih imao jednu informaciju naravno da vam ne bih rekao, što da vam odajem sadržaj izvida. Nemam informaciju", govorio je u svibnju prije dvije godine Turudić.

Nakon toga dobio je zaštitu, a kad je preuzeo dužnost postao je štićena osoba druge kategorije poput ministara unutarnjih i vanjskih poslova i obrane. I Dinko Cvitan jedno je vrijeme imao pojačanu zaštitu i blindirani automobil, jer su službe imale informacije o navodnom planiranju atentata.

"Unutar države većinski djeluje SOA i tu može dići do razotkrivanja i saznanja za koje osoba možda u nekom momentu nije ni znala. Onda se to su u sradnji s policijom vrlo brzo realizira. Dojavljuje se, ta osoba se obavještava. Stavlja se pod zaštitu i onda se institucionalno napada izvor takve prijetnje", kazao je Cvrtila.

Pravo na policijsku zaštitu Foto: Dnevnik Nove TV

Bivši predsjednik Stipe Mesić doživotno ima pravo na zaštitu dok, a njegovi nasljednici ne. Bivšu predsjednicu policija je čuvala gotovo četiri godine nakon isteka mandata.

"Nije to tako glamurozno kako izgleda, jer doista ako želiti izići na kavu, kod prijatelja, na večeru, morate pozvati osiguranje da dođe po vas, ne možete izlaziti sami. Odgovorni su za naše živote 24 sata dnevno", govorila je prije osam godina Kolinda Grabar Kitarović.

Kolinda Grabar Kitarović, bivša predsjednica RH Foto: Dnevnik Nove TV

U dva navrata čuvare su uspjeli i pokrasti, dogodilo se to policajcima koji su čuvali obitelj bivše predsjednice, a osiguranju Dinka Cvitana ukrali su čak i službene pištolje.