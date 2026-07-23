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Sportaš, vojnik, dužnosnik, uhićenik... Tko je direktor HOO-a Damir Šegota?

PišeV. Mo., 23. srpnja 2026. @ 09:01 komentari
Ilustracija/Uhićeni direktor u HOO-u Damir Šegota
Ilustracija/Uhićeni direktor u HOO-u Damir Šegota Foto: Damir Krajac/Cropix
Koordinirao je 2. Svjetske vojne igre 1999., nakon čega je dobio ponudu za posao u Hrvatskom olimpijskom odboru, gdje se zapošljava 2002.
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