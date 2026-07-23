Sportaš, vojnik, dužnosnik, uhićenik... Tko je direktor HOO-a Damir Šegota?

Direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota uhićen je jutros zajedno sa suprugom pod sumnjom za koruptivna kaznena djela, a sve je vezano za aferu izvlačenja novca iz Hrvatskog skijaškog saveza (HSS) preko direktora u savezu Vedrana Pavleka.

Šegota je dugogodišnji sportski djelatnik, rođen u Zagrebu 1966., a po struci je kineziolog. Prema dostupnim podacima, u mladosti je profesionalno igrao hokej na ledu za klubove Mladost i Medveščak te za Hrvatsku reprezentaciju.

Magistar je kineziologije te sudionik Domovinskog rata, u koji se uključio s nekolicinom kolega studenata s Kineziološkog fakulteta. U vojsci je stekao čin bojnika, a djelatnom vojnom osobom prestao je biti 2002.

U godinu dana od pomoćnika direktora do direktora

Koordinirao je 2. Svjetske vojne igre 1999., nakon čega je dobio ponudu za posao u Hrvatskom olimpijskom odboru, gdje se zapošljava po izlasku iz vojske 2002.

U godinu dana napredovao je od dužnosti pomoćnika direktora Ureda za olimpijski program do dužnosti direktora, na koju je došao odlukom Vijeća HOO-a, što ostaje do danas. Također je bio imenovan šefom misije na Olimpijskim igrama deset puta, počevši od Igara u Ateni 2004.

Zbog dugogodišnjeg organiziranja misija na Olimpijskim igrama, Šegotu se smatra jednim od najiskusnijih stručnjaka u području organizacije olimpijskih misija.

Pavlekova lista

Trenutno se njegovo ime veže uz tzv. Pavlekovu listu, popis sportaša i sportskih dužnosnika koji su dobivali novac na ruke, za koji se sumnja da je izvučen iz Hrvatskog skijaškog saveza.

Vedran Pavlek Foto: Goran Mehkek/Cropix

Sve je, prema sumnjama USKOK-a, organizirao direktor u skijaškom savezu Vedran Pavlek, koji je organizirao zločinačko udruženje za izvlačenje novca, koje je od 2014. do kraja veljače 2026. iz Saveza izvuklo oko 30 milijuna eura.

Operacija se provodila, sumnjaju istražitelji, preko tvrtki u više europskih država te tvrtke u Svetom Kristoforu i Nevisu, otočne državice u Karipskom moru.

Afera je procurila javnost nakon što je na graničnom prijelazu početkom godine zaustavljen tadašnji glasnogovornik Saveza Nenad Eror, kod kojeg je pronađeno 116.000 eura u gotovini, kao i popis kome trebaju ići isplate na ruke.

Zanimljivo je da je do Šegotina uhićenja došlo svega dan nakon što je u medije procurila informacija da je bivši glavni tajnik Skijaškog saveza Damir Raos, koji se od uhićenja u ožujku branio šutnjom, odlučio nadopuniti svoj iskaz USKOK-u i surađivati s istražiteljima.

Prema neslužbenim informacijama, priznao je svoju ulogu u izvlačenju novca te je detaljno opisao funkcioniranje cijelog sustava, ali i teretio osobe koje nisu bile obuhvaćene početnom istragom.