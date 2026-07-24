Očevidac o kamionu s otpadom koji se survao u more: "Vozač je bio u šoku, ali nevjerojatno, nije mu bilo ništa"

Kamion pulskih komunalaca težak više od 20 tona iz zasad neutvrđenih razloga survao se niz stijene i završio u moru na jednom od najpopularnijih kupališta u Puli. Prizor je šokirao okupljene građane, koji su odmah priskočili u pomoć vozaču.

Jedan od očevidaca nije mogao sakriti nevjericu zbog ishoda nesreće.

"Pa to je nevjerojatno da je čovjek preživio, znači kamion totalka, ja ne znam kako je to moguće."

Među prvima koji su potrčali pomoći vozaču bio je Leo, koji se u trenutku nesreće nalazio u blizini. Opisao je dramatične trenutke nakon slijetanja kamiona.

Leo, očevidac Foto: Dnevnik Nove TV

"Radnici koji su stajali iza, su nekako skočili s kamiona dole, a vozač je pao s kamionom dole na skale. Hvala bogu on se odmah izvukao vani."

Dodao je kako je vozač bio vidno potresen, ali je uspio izaći iz vozila.

"On je normalno bio u šoku, ja sam ga malo obrisao sa gazom, ali inače nije mu bilo ništa, što je nevjerojatno jer kabina je od kamiona bila totalno..."

Vozač je u nesreći, srećom, zadobio samo lakše ozljede.

Tatjana Čemerikić, ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu IŽ Foto: Dnevnik Nove TV

Tatjana Čemerikić, ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, potvrdila je da je vozač zbrinut na mjestu događaja.

"Žalio se na ozljede ramena, donjeg dijela leđa, i on je primarno zbrinut na mjestu intervencije."

U nesreći je lakše ozlijeđen i kupač koji se nalazio na plaži. Bježeći od kamiona ozlijedio je stopalo.

Thomas, očevidac, ispričao je što je vidio.

"Jedan čovjek udaljen desetak metara od pada, trčao je od kamiona."

Nakon pada kamiona u more na teren su izašle žurne službe. Iz vozila je iscurio dio pogonskog goriva, a budući da je kamion bio pun komunalnog otpada, dio otpada završio je u moru.

Nesvakidašnja nesreća u Puli Foto: Dnevnik Nove TV

Vatrogasci su odmah započeli s postavljanjem zaštitnih brana kako bi spriječili širenje onečišćenja.

Ivica Rojnić, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Pula, rekao je da je prioritet bio zaštititi more od daljnjeg onečišćenja.

"Čim se došlo počelo se sa slaganjem zaštitih brana za sprečavanje širenja onečišćenja koje je ovdje lokalizirano na jako maloj površini."

Kamion je nešto poslije 17 sati izvučen iz mora. Velika dizalica podigla ga je sa stijena i uklonila s mjesta nesreće.

Zaštitne brane zasad ostaju na moru, a o daljnjim koracima odlučit će se nakon procjene stanja.

Nesvakidašnja nesreća u Puli (Foto: Dnevnik Nove TV)

Nesvakidašnja nesreća u Puli Foto: Dnevnik Nove TV

Dolores Brenko Škerjanc, pulska lučka kapetanica, poručila je:

"Brane do daljnjega ostaju u moru... nakon vađenja kamiona tada ćemo se dogovoriti koje ćemo mjere poduzeti za sanaciju onečišćenja."

Policija će očevidom utvrditi što je dovelo do nesreće i zbog čega je kamion pun komunalnog otpada završio u moru nakon što se survao niz stijene jednog od najposjećenijih pulskih kupališta.

Nesvakidašnja nesreća u Puli Foto: Dnevnik Nove TV