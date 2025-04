Voditelji najavljuju humanitarno-trkački spektakl: "Atmosfera je svake godine sve bolja"

Prva nedjelja u svibnju rezervirana je za humanitarno-trkački spektakl Wings for Life World Run. Stotine tisuća sudionika, na šest kontinenata, istovremeno će trčati za one koji ne mogu i s istim ciljem – učiniti ozljede leđne moždine izlječivima. U Hrvatskoj, sada već tradicionalno, start je u Zadru, gdje se ove godine očekuje deset tisuća trkača i trkačica, a gledatelji i ove godine imaju priliku pratiti start utrke na Novoj TV od 12.30 sati.

Specijalnu emisiju Wings for Life World Run uređuje iskusna urednica Ivana Ivančić, dok će kroz emisiju gledatelje voditi Mia Kovačić i Vlado Boban. Donijeti će najnovije informacije s terena, razgovarati s poznatim sportašima, kao i specijalnim gostima, a reporterka Sara Duvnjak će prenijeti atmosferu sa starta i dojmove samih trkača. Prije nego krenu za Zadar, razgovarali smo s njima o tome kakvu nam emisiju pripremaju i čemu se na terenu najviše vesele.

Kako se pripremate za emisiju uživo? Postoji li još uvijek trema?

Mia: Uvijek postoji trema jer ako nema treme imam osjećaj da ti nije stalo. Uvijek ti je stalo i želiš to što bolje odraditi, pogotovo program uživo koji je uvijek, naravno, osjetljiv jer se događaju razno razne nepredvidive stvari. Pripremamo se tako da dobro se prouči scenarij, priča se puno s urednicama, zovu se ljudi koji će biti u live programu, sve se dogovori do detalja, tako da eventualno neke promjene i neke situacije se minimiziraju i, naravno, puno dobro volje i nadaš se da će bit sve savršeno i da će te ta dobra vibra ponijeti.

Vlado: Uvijek malo treme postoji jer se u tom šušuru izmjeni puno gostiju u jako malo vremena i onda pokušavamo to sve pohvatati. Tako će biti i ovaj put. Priprema je standardna, što urednica Ivana Ivančić naredi mi to prije utrke ispišemo, iznazivamo i dođemo spremni.

Mia Kovačić i Vlado Boban Foto: DNEVNIK.hr

Sara: Pripreme? Pogledala sam prošlogodišnje isječke, ''poslušala'' energiju, ali iskreno – ovakve stvari se ne mogu do kraja ukrotiti pripremom. Ljudi, emocije, ludilo – sve to piše svoj vlastiti scenarij. Mi imamo naš plan, ali za sve ono što će nas iznenaditi, spremni smo igrati na kartu improvizacije. Trema? Uvijek prisutna. Ali dobra. Ona prava, koja ti kaže da ti je stalo.

Kakva je atmosfera u Zadru tijekom utrke i kako se ona mijenjala kroz ovih 12 godina (ima li sve više ljudi, vidite li vi neke razlike)?

Mia: Atmosfera u Zadru je svake godine sve jača, sve veća, sve bolja. Val pozitivnih promjena i svega što donosi Zaklada i njihova istraživanja, daju nadu da će svi oni koji imaju ozljedu leđne moždine jednom prohodati. Konkretni rezultati se vide tako da smo iz godine u godinu sretni što smo dio te priče i što vidimo pomake. I ove godine ćemo imati goste koji su dokaz toga.

Vlado: Razlika je u zainteresiranosti koja je svake godine sve veća i veća, startni brojevi svake godine sve brže planu. Oni trenuci prije starta su nezaboravni. Tolike tisuće trkača kreira posebnu energiju. I zavidim jer se nikad nisam okušao, a volio bih.

Sara: Godinama sam si obećavala: "Ove godine idem!" Svake godine nešto iskrsne. I uvijek ista scena: gledam Wings For Life utrku preko ekrana i zamišljam da mogu uskočiti unutra i teleportirati se na start. Ove godine, nema više čekanja! Kad sam primila poziv da budem dio emisije uz Miu i Bobana – možete samo zamisliti sreću! Konačno, humanitarna utrka, Zadar, radna ekipa... Sve na jednom mjestu.

Inspirira li i vas Wings for Life utrka, ljudi koje ste upoznali tijekom godina, priče koje ste čuli (možda nešto posebno pamtite)?

Mia: Uvijek me inspirira Wings for Life i zapravo sam sretna što sam kroz to upoznala stvarno divne ljude. Iz godine u godinu ih susrećem, ne samo u emisiji, nego i na zadarskim ulicama. S nekima sam ostala u kontaktu i preko društvenih mreža se dopisujemo, tako da ih svake godine jedva čekam vidjeti. Razne priče koje čuješ, nažalost i ove teže od ljudi koji su ostali prikovani za kolica, ali kad vidiš koliku volju za životom imaju, naravno da te to inspirira. Kad god imaš težak dan, uvijek se sjetiš da mi kao ljudi možemo svašta preživjeti, proživjeti i krenuti nabolje, samo uvijek treba pozitiva u životu, a ova utrka u Zadru je nešto što daje izuzetnu pozitivu i nadu da mi kao civilizacija ipak radimo nešto dobro, nešto plemenito.

Mia Kovačić Foto: DNEVNIK.hr

Vlado: Zvuči kao klišej ali stvarno morate doći osjetiti tu dobru vibru na toj utrci. Ne sjećam se ni jednog incidenta, a dođe po 10 tisuća ljudi na utrku. Svi dobro raspoloženi, nasmijani. Najviše pamtim onog Šveđanina Andersena koji je pobijedio u utrci u Dohi, ako se ne varam, na +50 je gurao gotovo 100km kolica. Ako se ne varam, 92 i pol kilometra, a Talijan je istrčao skoro 90. To sam komentirao gotovo šest sati. Nevjerojatni ljudi.

Sara: Divim se trkačima. Svima. Onima iz cijelog svijeta, ali srce uvijek zaigra jače kad vidim slike iz Zadra. To jedinstvo, ta odluka za jedan nevjerojatno plemenit cilj. To te pomakne, probudi, dotakne tamo gdje su riječi preslabe.

Sara, prvi put ste u reporterskoj ulozi, što očekujete i što Vas najviše veseli? Vlado i Mia, kako ste vi dočekali novo pojačanje?

Sara: Brojim dane! Veselim se neopisivo, ali uzbuđenje i trema stalno šapću da se moram sabrati, upijati svaki trenutak i odraditi svoj zadatak najbolje što mogu. Znam da imam odlične ljude oko sebe, profesionalce koji će mi biti vjetar u leđa kad zatreba. I zbog toga, nekako, osjećam se spremno za sve što dolazi.

Sara Duvnjak Foto: DNEVNIK.hr

Mia: Drago mi je da je Sara s nama zato što ona je pozitivna i vesela. Drago mi je da će iskusiti iz prve ruke catcher car, ozbiljnih četiri sata komunikacije i s vozačem i suvozačem te s trkačima, s obzirom na to da se kreću dosta sporo. Sjećam se jedne godine, uspjela sam s mnogima kroz tih četiri sata pričati, pitati odakle su, zašto su tu, za koga trče. Uglavnom, to su super prijateljstva, super priče i Sara će moći iz prve ruke to sve doznati i zato se veselim za nju. Veselim se da će biti naša leteća reporterka među ljudima i ispitati puls svih trkača u Zadru.

Vlado: Sara je već iskusna reporterka, donijet će dobru energiju i novu dozu originalnosti i kreativnosti. Radi odlične stvari i na društvenim mrežama, tako da će joj Wingsi biti prava inspiracija.

Što sve gledatelji mogu očekivati u emisiji Wings for life na Novoj TV?

Mia: Možemo očekivati dobar provod, puno pozitive. Nadam se i sunce, svaki put nas to sunce pomazi. Boban i ja spremni, Sara spremna. Tako da - vidimo se ovaj vikend u Zadru. A tko nije u Zadru, pratite nas na malim ekranima.

Vlado: Puno zanimljivih gostiju, kako u prilozima tako i u javljanjima uživo. Odličnu atmosferu koju ćemo se potruditi prenijeti na male ekrane, ali i jednu baš dinamičnu emisiju. Nadam se da će ih barem malo povući da se i iduće godine vidimo u Zadru na startu, ako se sve ove godine nećkaju.

Vlado Boban Foto: DNEVNIK.hr

Sara: Gledatelji mogu očekivati izvrstan prijenos, spektakl. Prijenos koji će, kao i svake godine, prenijeti onu neuhvatljivu atmosferu iz Zadra. Možda će netko, gledajući, osjetiti poriv i poziv, i dogodine i sam stati na start, za one koji ne mogu. Jer svaka trka ovdje znači više od same utrke, znači nadu za pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine.